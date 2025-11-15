Prima pagină » Sport » România-Bosnia se joacă azi. Matematic, Naționala României este calificată la barajul pentru Mondiale. Ce post transmite duelul

România-Bosnia se joacă azi. Matematic, Naționala României este calificată la barajul pentru Mondiale. Ce post transmite duelul

15 nov. 2025, 12:20, Sport
România-Bosnia se joacă azi. Matematic, Naționala României este calificată la barajul pentru Mondiale. Ce post transmite duelul

Partida Români-Bosnia are loc în seara aceasta, de la ora 21:45. Naționala României va căuta revanșa împotriva Bosniei-Herțegovina, la Zenica, fiind o partidă decisivă. Matematic, Naționala României este calificată la barajul pentru Mondiale. Iată ce post va transmite duelul.

Federația Română de Fotbal transmite că partida este una decisivă pentru al doilea loc în grupa de calificare. De altfel, tricolorii au șansa să primă prima poziție. Vă reamintim că în primăvară, Naționala României a învins Bonsia, pe Arena Națională, cu scor final 0-1, în preliminariile Cupei Mondiale.

Acum, reîntâlnirea celor două echipe are loc la Zenica. Partida va putea fi urmărită, în seara aceasta, la Prima TV, arată Mediafax.

Declarațiile lui Mircea Lucescu despre partida Bosnia-România de la Zenica

„Acum jucăm împotriva unei echipe care nu merita să câștige la București. Pentru că dacă nouă ne dădea arbitrul acel penalty, care a fost sută la sută valabil, atunci lucrurile ar fi stat complet diferit. Am dominat categoric meciul atunci… așa că nu are de ce să îmi fie frică de acest meci.

Va fi dificil, Bosnia este o echipă puternică, are jucători cu experiență, dar și tineri, dar nu va fi atât de greu pe cât pare. Suntem o echipă bună, la fel ca și ei. Va fi un meci normal de calificare. Pentru mine nu este o presiune, ci o responsabilitate de a reuși să fac o echipă competitivă care să reușească să meargă la Cupa Mondială. Vom vedea pe ce drum. Ca să ajungem la Mondiale naționala are nevoie de victorie.

Nu îmi fac probleme cu absențele, sunt patru fundași centrali cu experiență la echipele lor de club, unii dintre ei și la națională. S-au pregătit foarte bine în această perioadă și sunt convins că îi vor face uitați pe cei care lipsesc.

Ãsta este fotbalul, cea mai bună echipă este cea care intră pe teren. Jucătorii au venit la lot cu un entuziasm extraordinar și cu o cunoaștere exactă a ceea ce au de făcut aici”, a spus Mircea Lucescu.

Autorul recomandă:

Mircea Lucescu, MESAJ înainte de Bosnia – România: „Demis? Eu nu pot fi demis”

Ce spun adversarii noștri despre TRICOLORI? Bosnia – Româna se joacă sâmbătă la Zenica

Sursă foto: Mediafax Foto / George Fluster

Mediafax
Atenție, șoferi! Vizibilitate redusă în trafic din cauza ceții în centrul și sudul țării
Cancan.ro
Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
HOROSCOP 15 noiembrie. Energie, iubire și armonie: scânteile zilei pentru fiecare zodie
Click
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
O nouă tehnică biomedicală ar putea trata cancerul prin reorganizarea celulelor
FLASH NEWS Serviciile secrete se implică și în cultură. Ministrul András István Demeter se laudă cu un acord pe care l-a semnat cu directorul STS. “Un pas esențial”
13:58
Serviciile secrete se implică și în cultură. Ministrul András István Demeter se laudă cu un acord pe care l-a semnat cu directorul STS. “Un pas esențial”
JUSTIȚIE Nelu Iordache a fost condamnat pentru corupție. „Regele asfaltului” este acuzat că ar fi încercat să mituiască o fostă șefă de la APM Ilfov
13:42
Nelu Iordache a fost condamnat pentru corupție. „Regele asfaltului” este acuzat că ar fi încercat să mituiască o fostă șefă de la APM Ilfov
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Partidele tradiționale și-au consumat bateriile. Oamenii nu mai ies la VOT”
13:30
Gigi Nețoiu: „Partidele tradiționale și-au consumat bateriile. Oamenii nu mai ies la VOT”
JUSTIȚIE Marius Isăilă, fostul senator care dorea să cumpere influența lui Moșteanu, cere arest la domiciliu. Argumentul acuzatului din dosarul Mită la MApN
13:28
Marius Isăilă, fostul senator care dorea să cumpere influența lui Moșteanu, cere arest la domiciliu. Argumentul acuzatului din dosarul Mită la MApN