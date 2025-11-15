România-Bosnia se joacă azi. Matematic, Naționala României este calificată la barajul pentru Mondiale. Ce post transmite duelul

Partida Români-Bosnia are loc în seara aceasta, de la ora 21:45. Naționala României va căuta revanșa împotriva Bosniei-Herțegovina, la Zenica, fiind o partidă decisivă. Matematic, Naționala României este calificată la barajul pentru Mondiale. Iată ce post va transmite duelul.

Federația Română de Fotbal transmite că partida este una decisivă pentru al doilea loc în grupa de calificare. De altfel, tricolorii au șansa să primă prima poziție. Vă reamintim că în primăvară, Naționala României a învins Bonsia, pe Arena Națională, cu scor final 0-1, în preliminariile Cupei Mondiale.

Acum, reîntâlnirea celor două echipe are loc la Zenica. Partida va putea fi urmărită, în seara aceasta, la Prima TV, arată Mediafax.

Declarațiile lui Mircea Lucescu despre partida Bosnia-România de la Zenica

„Acum jucăm împotriva unei echipe care nu merita să câștige la București. Pentru că dacă nouă ne dădea arbitrul acel penalty, care a fost sută la sută valabil, atunci lucrurile ar fi stat complet diferit. Am dominat categoric meciul atunci… așa că nu are de ce să îmi fie frică de acest meci. Va fi dificil, Bosnia este o echipă puternică, are jucători cu experiență, dar și tineri, dar nu va fi atât de greu pe cât pare. Suntem o echipă bună, la fel ca și ei. Va fi un meci normal de calificare. Pentru mine nu este o presiune, ci o responsabilitate de a reuși să fac o echipă competitivă care să reușească să meargă la Cupa Mondială. Vom vedea pe ce drum. Ca să ajungem la Mondiale naționala are nevoie de victorie. Nu îmi fac probleme cu absențele, sunt patru fundași centrali cu experiență la echipele lor de club, unii dintre ei și la națională. S-au pregătit foarte bine în această perioadă și sunt convins că îi vor face uitați pe cei care lipsesc. Ãsta este fotbalul, cea mai bună echipă este cea care intră pe teren. Jucătorii au venit la lot cu un entuziasm extraordinar și cu o cunoaștere exactă a ceea ce au de făcut aici”, a spus Mircea Lucescu.

Autorul recomandă:

Mircea Lucescu, MESAJ înainte de Bosnia – România: „Demis? Eu nu pot fi demis”

Ce spun adversarii noștri despre TRICOLORI? Bosnia – Româna se joacă sâmbătă la Zenica

Sursă foto: Mediafax Foto / George Fluster