Mesajul ministrului de Interne, Marian Neacșu, după atacul armat din Cracovia: „Suntem pregătiți să le oferim sprijin”

Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Polonia după atacul armat din Cracovia, soldat cu șase morți și mai mulți răniți. Oficialul a transmis că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este pregătit să ofere sprijin autorităților poloneze, dacă va fi solicitat.
Marian Neacșu a transmis condoleanțe familiilor victimelor și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți. De asemenea, ministrul și-a exprimat solidaritatea cu polițiștii și salvatorii polonezi.
„În aceste momente grele pentru Polonia, suntem alături de familiile îndoliate în urma atacului din Cracovia și le dorim însănătoșire tuturor celor răniți. Transmit solidaritatea mea și a colegilor din Ministerul Afacerilor Interne polițiștilor și salvatorilor polonezi. Suntem pregătiți să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat”, a transmis Marian Neacșu.
În încheierea mesajului, Neacșu a subliniat importanța vigilenței, a cooperării și a intervenției ferme pentru protejarea vieții oamenilor. Ministrul a precizat că acestea reprezintă responsabilități permanente pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne.
„Protejarea vieții oamenilor ne obligă la vigilență, la cooperare și la acțiune fermă. Este responsabilitatea pe care structurile MAI o poartă în fiecare zi.”
Un atac armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia, unul dintre cele mai importante centre turistice din Polonia, s-a soldat cu cel puțin cinci persoane decedate și alte zece rănite.
Poliția din regiunea Małopolska a anunțat că suspectul atacului armat din centrul orașului Cracovia a fost reținut, după ce a fost împușcat și transportat la spital, unde se află sub supravegherea autorităților.
Identitatea suspectului nu a fost dezvăluită deocamdată. Purtătorul de cuvânt al pompierilor, Hubert Ciepły, a precizat că doi polițiști se numără printre persoanele rănite. Echipajele de intervenție continuă operațiunile la locul atacului, unde au fost mobilizate forțe de poliție, ambulanțe și un elicopter medical. Mai multe detalii AICI.