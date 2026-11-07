Mesajul ministrului de Interne, Marian Neacșu, după atacul armat din Cracovia: „Suntem pregătiți să le oferim sprijin”

Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Polonia după atacul armat din Cracovia, soldat cu șase morți și mai mulți răniți. Oficialul a transmis că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este pregătit să ofere sprijin autorităților poloneze, dacă va fi solicitat.

Marian Neacșu a transmis condoleanțe familiilor victimelor și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți. De asemenea, ministrul și-a exprimat solidaritatea cu polițiștii și salvatorii polonezi.

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„În aceste momente grele pentru Polonia, suntem alături de familiile îndoliate în urma atacului din Cracovia și le dorim însănătoșire tuturor celor răniți. Transmit solidaritatea mea și a colegilor din Ministerul Afacerilor Interne polițiștilor și salvatorilor polonezi. Suntem pregătiți să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat”, a transmis Marian Neacșu.

În încheierea mesajului, Neacșu a subliniat importanța vigilenței, a cooperării și a intervenției ferme pentru protejarea vieții oamenilor. Ministrul a precizat că acestea reprezintă responsabilități permanente pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne.

„Protejarea vieții oamenilor ne obligă la vigilență, la cooperare și la acțiune fermă. Este responsabilitatea pe care structurile MAI o poartă în fiecare zi.”