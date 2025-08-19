Prima pagină » Sport » U Cluj a învins-o în zece oameni pe Farul, Ianis Zicu acuză ARBITRAJUL: „O manieră ciudată. I-a ajutat să ajungă în prelungiri”

19 aug. 2025, 09:25, Sport
U Cluj a învins pe Farul Constanța, 1-0, într-un meci din etapa a șasea a Superligii. Ardelenii au jucat în zece oameni din minutul zece, când Iulian Cristea a fost eliminat pentru fault ca ultim apărător asupra lui Alexandru Ișfan.

Farul a primit lovitură liberă de la marginea careului, deși faultul s-a încheiat în suprafața de pedeapsă, iar antrenorul constănțenilor Ianis Zicu a acuzat arbitrajul.

U Cluj a marcat prin Dino Mikanovic, după o centrare a lui Andrei Gheorghiță, venit de la FCSB.

Au jucat echipele:

Farul Constanţa: Buzbuchi – Furtado Pereira (Fabinho -46), Larie, Ţîru, Ganea – Ramalho (Cojocaru – 46), Dican (Seruca – 62), Radaslavescu – Vînă (Markovic – 73), Işfan, Tănasă (Sima – 83). Antrenor: Ianis Zicu

U Cluj: Chirilă – Mikanovic, Codrea, I. Cristea, Chipciu – Simion, Artean – Bic (Fabry – 60), Nistor, Gheorghiţă (Silva – 60) – Lukic (Trică – 90). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

„Este dureros că foarte mulți jucători au luat decizii greșite în situații de superioritate pe benzile laterale. Trebuia să pasăm mai rapid, însă circulația mingii a fost mult prea lentă. Am jucat 90 de minute cu un om în plus și nu am reușit să egalăm, ceea ce ne doare foarte mult. Aveam șansa să urcăm pe locul 2, dar din nou, o decizie incorectă ne-a afectat.

Cred că a fost penalty la faza respectivă. După ce a dat cartonașul roșu, arbitrajul ar fi trebuit să fie puțin mai echidistant. De acolo a început o manieră ciudată de arbitraj, cu momente de întârziere și faulturi acordate astfel încât să-i ajute să ajungă în prelungiri.

Cred că jocul merita cel puțin 10 minute de prelungire. Am avut atât de multe momente cu un om în minus și totuși nu am reușit să egalăm în timpul regulamentar. U Cluj este o echipă puternică, ne-au pus probleme în duelurile unu contra unu. Lukic a ajutat foarte mult, a reținut toate mingile, însă asta nu justifică deciziile noastre greșite în anumite momente”, a declarat Ianis Zicu, la sfârșitul partidei de la malul Mării Negre.

