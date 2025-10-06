Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după FCSB – Universitatea Craiova: „Elefanții știu drumul”

FCSB a învins în meciul cu Universitatea Craiova, 1-0, în etapa 12 a Superligii, golul fiind înscris de Florin Tănase, în minutul 39, din penalty.

FCSB a mai avut un penalty în minutul 7, după un duel al lui Oleksandr Romanciuk cu Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra hotărârii fiind sesizat de la VAR.

În minutul 78, portarul Pavlo Isenko a apărat un penalty al lui Florin Tănase, fiind acordat după ce Florin Ștefan a comis henț în careu, când a respins un șut al lui David Miculescu. Și decizia aceasta a venit după consultarea VAR.

Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după FCSB – Universitatea Craiova

Marian Iancu, fost finanțator la Poli Timișoara, a vorbit despre derby și a lăudat FCSB. Craiova e pe locul doi în clasament și FCSB e codașă.

„FCSB nu poate pierde un derby când este pusă cu spatele la zid. Doar așa intra în competiție ! Și a făcut-o. Este în continuare cea mai bună echipă a campionatului. Experiența atâtor meciuri cu mare încărcătură i-a ajutat să învingă o echipă încă labilă a Craiovei, mult prea tensionată și stresată de propria calitate, pe care încă nu a învățat să o exploateze în folosul ei. Nu știe să joace umil, l‐a rezultat. Bancu roșu cu Dinamo, Screciu roșu în Europa și Cicaldau Roșu cu FCSB. În ultimile patru jocuri fac un egal și trei înfrângeri.

Vor să facă diferența vizibil, în teren, dar uită ca nu joaca singuri. Rădoi nu are experiența de a gândi pragmatic formula de joc a unui mecanism performant, al cărui soft este unul depășit. Am avut dreptate. Eu rar greșesc. Am estimat exact desfășurarea acestui derby și câștigătoarea. Până la Crăciun, am spus ca play-off-ul se va limpezi. Elefanții știu drumul către obiectivele lor consacrate. Nimeni și nimic nu-i poate opri” a scris Marian Iancu pe pagina sa de Facebook.