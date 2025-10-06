Ce i-a spus Mihai Popescu lui Vladimir Screciu pe teren, în timpul partidei FCSB - Universitatea Craiova. „Mamă, chiar nu mă așteptam să...”

Universitatea Craiova a pierdut derby-ul cu FCSB, disputat pe Arena Națională, duminică seară, scor 0-1, iar la finalul întâlnirii fotbaliștii olteni au criticat arbitrajul.

Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de Florin Tănase dintr-o lovitură de la 11 metri.

Screciu acuză arbitrajul lui Istvan Kovacs

După meci, Vladimir Screciu (25 de ani), care a evoluat fundaș central în confruntarea de la București, l-a luat la țintă pe „centralul” Istvan Kovacs, acuzând maniera de arbitraj.

Vorbind despre ce s-a întâmplat pe teren, internaționalul Craiovei a dezvăluit un dialog purtat chiar în timpul jocului cu Mihai Popescu, unul dintre titularii din apărarea celor de la FCSB.

„Îmi pare rău pentru acel penalty, între ghilimele. Nu știu unde a fost penalty. Dacă a fost ceva la piciorul… Am revăzut faza de atâtea ori. Ne-a dat atâtea galbene, chiar mă așteptam la altceva de la acest meci.

În prima repriză nu au ajuns al poartă. Cred că puteam rezolva meciul în prima repriză. Îmi pare rău pentru Cicâldău, știu cum e să iei roșu. E al treilea meci la rând când luăm roșu. Acum mă gândesc la Alex, pentru că echipa mergea cum mergea, iar cu siguranță nu era ăsta rezultatul partidei.

Cu Rakow am greșit, îmi asum, dar astăzi chiar nu a existat niciun contact. M-am uitat foarte bine la picioare. Dacă a existat un contact umăr la umăr, mi-a luat doar puțin fața. Și dacă s-a lovit cu piciorul din exterior era în afara careului, dar nici acolo nu am simțit niciun contact. Asta e, trebuia să…

Chiar sunt supărat. În timpul meciului vorbeam cu Mihai Popescu și îmi zicea «Mamă, chiar nu mă așteptam să nu iau galben la câte faulturi am făcut!». Și la noi galben, galben!

E supărare mare din cauza rezultatelor. Cu Rakow așa a fost să fie, a trecut. Cred că azi am jucat destul de bine și meritam să marcăm. Mister ne-a zis în vestiar că e bucuros pentru atitudinea pe care am avut-o. Trebuia să câștigăm pe fondul jocului, cel puțin cel din prima repriză. Chiar îmi pare rău că am debutat așa în Conference League, aveam așteptări mult mai mari, în primul rând de la mine, apoi de la echipă. Rezultatele nu întârzie să apară, trecem printr-o formă mai puțin bună, dar cu siguranță pauza asta o să ne ajute”, a declarat Screciu, într-o interveție la Prima Sport.

