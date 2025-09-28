Prima pagină » Sport » Un jucător de la Petrolul îl distruge pe ARBITRUL Bîrsan: „Unde să-mi duc mâna, să mi-o tai? A prins ură pe mine. E arogant”

28 sept. 2025, 08:56, Sport
Paul Papp, fundașul de 35 de ani de la Petrolul, a răbufnit la adresa arbitrului Marcel Bîrsan, după eșecul cu Rapid, 0-1.

În minutul 23, mingea l-a lovit în mână pe Paul Papp, iar Bîrsan a dictat lovitura liberă care a dus la golul lui Pașcanu, dar jucătorul gazdelor susține că avea brațul lipit de corp și nu avea cum să evite contactul.

Marcel Bîrsan a arbitrat meciul de la Ploiești, asistenți au fost Mircea Mihail Grigoriu și Ionuț Traian Neacșu, al patrulea oficial a fost Iuliana Elena Demetrescu. În camera VAR – Viorel Nicușor Flueran și asistent VAR – Marius Badea.

„Ne-am chinuit, am vrut să egalăm, să întoarcem rezultatul, nu ne-a ieșit. Păcat, din punctul de vedere al atitudinii am făcut un joc bun. Chiar s-a schimbat ceva. La penalty, unde să-mi duc mâna? Vorbesc de arbitraj, dar nu se poate așa ceva, unde să-mi duc mâna, să mi-o tai? Ce să fac cu ea, mi-a sărit dintr-un metru mingea în mână. N-am revăzut faza, dar am simțit, n-are rost, nu știu ce să mai zic.

Nu mi-a dat nicio explicație. I-am zis că mă jur că nu mi-a dat în mână, arogant, Doamne! Ne îngrijorează cum merg lucrurile, avem doar 6 puncte în 11 etape. Nu se poate. Probabil domnul Bîrsan a prins o ură pe mine, nu vorbea cu mine în teren, nu-mi zicea nimic. Roche a băgat alunecare, a dat fault. I-a spus lui Grozav că a greșit, la două secunde după ce a fluierat. Cum poți să faci așa ceva?

Mă consum foarte mult, credeți-mă că am avut niște săptămâni foarte grele, doar soția mea știe. Mă consum, normal. E vorba de noi, de Petrolul, de noi ca oameni, ca fotbaliști.

Avem un vestiar bun, o echipă bună, dar uite că suntem jos și dezamăgirea e foarte, foarte mare. Nu dezarmăm, suntem niște luptători, trebuie să ne adunăm și mai bine, să încercăm să scoatem punctul ăla, avem numai înfrângeri. Un punct de plecare și după să încercăm să câștigăm. Ne așteaptă un meci foarte greu la Pitești”, a spus Paul Papp, la Digi Sport.

