FOTO – VIDEO | Un nou episod din Primvs Derby s-a consumat! Imagini de senzație care au făcut înconjurul internetului după Petrolul – Rapid 0-1

Rapid a întrecut-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă seara, în „Primvs Derby”, desfășurat pe Stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

Singura reușită a partidei a aparținut fundașului Alexandru Pașcanu (24), care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul Raul Bălbărău.

A fost o lovitura liberă executată de Elvir Koljic și acordată cu mare ușurință de arbitrul Marcel Bîrsan pentru un henț comis de Paul Papp.

Meciul în sine a fost un duel al galeriilor care, dincolo de spectacolul coregrafic, au lansat mesaje ironice către adversari. Au fost 750 de rapidiști prezenți la meci. Sectorul oaspeților plin. La meci au asistat aproximativ 8000 de spectatori.

“Calul rămâne afară? Ce glumă proasta! Voi dormiți în cort, iar el la voi în casă”

„Dobre, în Giulesti mereu e presiune / ca stați pe linii de înaltă tensiune”

„Primvs Derby dăinuie în continuare. Este mai mult decât un meci, este despre orgolii și onoare!”

„Rapidist – icar modern / șase zile-n zbor și o zi în tren”

Ok, eu nu mi-am creat ocazii, dar nici Rapid nu a avut. Când este henț? Să vină să ne spună! Nu există să-l atingă! El nu atinge mingea cu mâna. Nu au avut niciun șut pe poartă, a fost un joc închis Eugen Neagoe, antrenor Petrolul

Fanii Petrolului au cântat neîncetat, nu au tăcut o clipă. Deși a venit o nouă înfrângere nu s-a strigat demisia conducerii și nici injurii la adresa acesteia. A fost a 5-a înfrângere la rând pentru prahoveni, prima cu Eugen Neagoe pe banca tehnică.

Mi-aș dori ca, pe viitor, să stăm mult mai bine în teren, pentru că putem pune în dificultate orice adversar din Liga 1. În fața porții trebuie să facem mult mai mult. Unele acțiuni se termină undeva în apropierea careului advers

Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Cum au arătat cele două distribuții?

PETROLUL: Bălbărău – Ricardinho, P. Papp (Prce 74), Y. Roche – D. Radu (Tolea 46), Doukansy (Jyry 46), Mateiu, Dongmo, Sălceanu (David Paraschiv 77) – Chică Roşă (Doumtsios 66), Grozav. Antrenor: Eugen Neagoe

RAPID: Aioani – Cr. Manea, Paşcanu, Kramer, Braun (Leo Bolgado 80) – Hromada (Alex Dobre 69), K. Keita – R. Pop (Vulturar 69), T. Christensen (Micovschi 80), Petrila (Gojkovic 79) – Koljic. Antrenor: Costel Gâlcă