Echipa de fotbal PSG a strălucit la Gala Balonului de Aur, organizată tocmai în propriul fief, la Paris.

Martor al evenimentului a fost și un puști român, junior la Rapid, Bogdan Cosma Cristofor (14 ani), care a trăit alături de marile staruri ale lumii victoria lui Dembele.

Un rapidist prezent la decernarea Balonului de Aur la Paris! „Pe Desire Doue l-aș aduce în Giulești”

Gala Balonului de Aur din acest an a împărțit efectiv planeta între fanii lui PSG și cei ai Barcelonei. Dembele i-a luat fața lui Yamal și a cucerit marele premiu.

E anul lui PSG în premiile de elită, mai ales după ce antrenorul ei, Luis Enrique a primit și trofeul pentru antrenorul anului ca răsplată a cuceririi Ligii Campionilor în fața lui Inter.

Prezent la eveniment a fost și un jucător de fotbal român, juniorul lui Rapid, Bogdan Cosma Cristofor. Puștiul din București bifează pentru a doua oară acest eveniment, după cel de anul trecut.

„Anul acesta a fost mai grandios, mai spectaculos ca și anul trecut. Sau cel puțin așa l-am perceput eu din ochii mei de copil. Competiția dintre Lamine și Ousmane, plus organizarea au făcut evenimentul mai interesant.

Am avut emoții să fiu printre atâtea staruri, dar e și o motivație în plus pentru mine ca și tânăr care joacă fotbal să urmez calea de a ajunge la un nivel cat mai ridicat”, mărturisește atacantul de la U 15 al lui Rapid.

Bogdan a fost cazat cu familia chiar în hotelul unde a stat și familia lui Yamal, astfel că a fost părtaș pe viu la iritarea acestora după ce fiul lor a ratat premiul cel mare.

Ce a spus Dembele

„Este extraordinar ceea ce trăiesc. A fost un an incredibil cu Paris Saint-Germain. Sunt puţin stresat, nu este uşor (îşi pierde cuvintele). Este extraordinar că Ronaldinho îmi înmânează acest titlu. Mulțumesc PSG-ului care m-a adus aici în 2023, preşedintelui său, întregii echipe şi întregului club.

Este o familie incredibilă. Preşedintele Nasser este ca un tată pentru mine. Staff-ul a fost excepțional. Luis Enrique a fost, de asemenea, ca un tată pentru mine pe tot parcursul carierei mele, chiar dacă aceasta nu s-a încheiat încă. Mulțumesc colegilor mei. Echipa a câștigat acest trofeu individual”, a declarat Dembele imediat după festivitate.

Aflat la a doua participare la o Gala a Balonului de Aur, după cea din 2024, Bogdan a fost impresionat de Pau Coubarsi, fundașul celor de la FC Barcelona.

„M-a uimit că atunci când ne-am întâlnit, și-a adus aminte de mine de anul trecut. Dar mi-a plăcut și de Desire Doue că era mereu jovial, vesel. Dacă aș putea, l-aș aduce la mine la Rapid”, a povestit micul atacant al giuleștenilor.