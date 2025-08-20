Prima pagină » Sport » Un RECORD vechi de peste două decenii a fost doborât de portarul Fabio. A devenit fotbalistul cu cele mai multe meciuri oficiale jucate din lume

20 aug. 2025, 14:39, Sport
Portarul brazilian Fabio, semifinalist al Cupei Mondiale a Cluburilor din această vară alături de Fluminense, a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri oficiale disputate în fotbalul profesionist.

Recordul precedent era deținut tot de un portar, internaţional englez Peter Shilton, cel care s-a retras în 1997 cu 1.390 de meciuri oficiale jucate în fotbalul profesionist, informează Reuters.

Fabio, în vârstă de 44 de ani, a disputat al 1.391-lea său meci în optimile de finală ale competiţiei Copa Sudamericana, în care Fluminense a învins cu scorul de 2-0 echipa columbiană America de Cali. După meci, Fluminense a sărbătorit recordul lui Fabio cu un omagiu adus pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro.

„Am toate motivele să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a permis să trăiesc acest moment special şi să ating această etapă importantă. A fost foarte emoţionant să trăiesc asta, mai ales având familia alături în timpul omagiului”, a declarat Fabio.

La fel ca Peter Shilton, portarul brazilian și-a petrecut întreaga carieră în ţara natală. Interesant este faptul că Fabio și-a început cariera atunci când Shilton și-a agățat mănușile în cui. Câştigător al trofeului Copa Libertadores în 2023 şi triplu campion al Braziliei (2000, 2013 şi 2014), portarul lui Fluminense a fost selecţionat de zece ori la naţionala Braziliei, în perioada 2002-2005.

De ce nu dă randament Dennis Politic la FCSB. „Are psihoza asta”

FCSB, vești bune înaintea de Aberdeen. Doi jucători de bază sunt recuperați și pot evolua în Scoția

