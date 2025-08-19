Mihai Stoica, preşedintele CA al FCSB, a explicat care e situația lui Dennis Politic. Acesta a jucat ca atacant în derby-ul cu Rapid, nu a dat randament și Gigi Becali a anunțat că fotbalistul adus de la Dinamo nu va mai evolua pe acest post.

Politic a trecut și peste unele probleme medicale, iar în duelul cu giuleștenii a evoluat ca titular pe postul de „vârf” împins. La pauză a fost schimbat cu Daniel Bîrligea, care a și marcat în duelul de pe Arena Națională, încheiat cu scorul de 2-2.

De ce nu dă randament Dennis Politic la FCSB. „Are psihoza asta”

Dennis Politic, 25 de ani, are două goluri în zece meciuri la FCSB. A venit în vară la echipa roș-albastră, dar în ultimul an a avut mai multe leziuni musculare, când evolua la fosta sa echipă, Dinamo. Cei de la FCSB l-au dus la o clinică din Olanda, acolo unde a fost tratat de un podolog.

„Am văzut că s-a vorbit mult de Politic, a jucat pe altă poziție, mai are nevoie de timp pentru a putea să se pună la punct fizic, pentru a scăpa de fobia asta a accidentărilor, de lanțul ăsta interminabil. Se vede, vrea să facă o prevenție și în timpul meciului, deci clar că are psihoza asta. Este de 20-30 de minute acum, dar este un jucător foarte bun și a demonstrat în dubla cu Drita”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

„Politic nu poate atacant. Nu poate nimic! Nici nu poate să alerge, are două viteze. Am crezut că e accidentat. N-a putut să alerge. El avea viteză, forță, n-a putut să ia fața adversarului deloc aseară. Nu va mai juca niciodată atacant” afirma Gigi Becali, după Rapid – FCSB, 2-2. „Nici nu poate să alerge, are două viteze. Am crezut că e accidentat, nu a ajuns la o minge. Nici nu putea să alerge” spunea și Marius Șumudică.

