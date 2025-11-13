Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a spus că Mirel Rădoi ar mai putea antrena în Superliga doar la echipa olteană și a expus de ce ar fi tehnicianul de 44 de ani „incompatibil” cu celelalte formații din campionatul intern.

Mirel Rădoi a plecat de la olteni și acum antrenorul clubului din Bănie e Filipe Coelho.

Unde poate antrena Mirel Rădoi în Superliga

Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova după înfrângerea cu UTA, 1-2.

„La sfârșit, când Mirel a decis să plece, pot să zic că am plâns unul pe umerii celuilalt. Am încercat să-l facem să se simtă confortabil. Putem să spunem că nu e în regulă să pleci în momentul ăsta, când Universitatea Craiova are toate șansele să reușească cu tine. Toată lumea i-a zis să nu plece. Am făcut două meciuri extraordinare și unul prost, dar, din păcate, Mirel, îl știți foarte bine, când decide ceva, nu i-o mai scoți din cap.

Nu și-a închis nicio poartă. În România, toate porțile erau închise. Unde putea antrena? La Craiova, FCSB, Dinamo, Rapid sau CFR. La FCSB pică din start, compatibilitate zero. Este anti-dinamovist, la Rapid știți foarte bine scandările împotriva lui Mirel. În acest moment, nu există decât o singură echipă unde Rădoi putea lucra în România: la Universitatea Craiova. Poarta de la Craiova va fi deschisă întotdeauna pentru Mirel Rădoi. Aici este vorba de o relație aparte.

Mirel Rădoi, dincolo de faptul că eu cred că este cel mai bun antrenor român, iubește această echipa. I-am și spus lui Mirel pe aeroport când plecam de la Viena că vreau să plec câteva zile în vacanță: «Te rog, nu-mi face o surpriză». A început să râdă și, după, mi-a făcut surpriza, n-am mai putut să plec. Noi l-am sprijinit cu totul, ne era teamă de o eventuală plecare, nu ne-am dorit așa ceva”, a declarat Mihai Rotaru, la DigiSport.