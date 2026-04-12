Unde se poate vedea la TV Paris-Roubaix, una dintre cele mai dure curse de o zi

Dacă există o cursă care nu seamănă cu nimic altceva în ciclism, aceea este Paris-Roubaix. Praful, noroiul, piatra cubică și haosul controlat transformă „Iadul Nordului” într-un spectacol pe care nu îl poți ignora.

Duminică, 12 aprilie, de la 11:30, Eurosport 1 și HBO Max transmit în direct cea de-a 123-a ediție a uneia dintre cele mai dure și spectaculoase curse de o zi din lume.

Traseul cuprinde 258 de kilometri și zeci de sectoare de drumuri pavate, printre ele și celebrul Trouée d’Arenberg – un drum drept de 2,4 km care a decis de nenumărate ori câștigătorul cursei.

Unde se poate vedea azi la TV Paris-Roubaix, una dintre cele mai dure curse de o zi

Startul se dă la Compiègne, la nord de Paris, iar linia de sosire se află pe velodromul din Roubaix, la granița cu Belgia.

După ce a bifat deja victorii în Milano-Sanremo și Turul Flandrei în acest sezon, Tadej Pogacar poate îndeplini un obiectiv care depășește o simplă victorie: completarea colecției de Monumente.

Trofeul de la Paris-Roubaix este singurul care îi lipsește, iar un succes duminică l-ar transforma în al patrulea om din istorie care câștigă toate Monumentele. Totodată, slovenul poate deveni primul ciclist din istorie care deține simultan toate cele cinci Monumente. Desigur, drumul nu este liber. Olandezul Mathieu Van der Poel, vine după trei victorii consecutive la Paris-Roubaix și poate scrie istorie, devenind primul ciclist cu patru succese la rând. Așadar, Pogacar nu luptă doar cu traseul, ci și cu un specialist al acestei curse.

În cea de a șasea ediție a cursei feminine, transmisă de Eurosport 1, de la ora 18:00, imediat după cursa masculină, Lotte Kopecky și Elisa Longo Borghini revin în prim-plan, fiecare cu ambiția de a-și mai adăuga o victorie la Paris-Roubaix în palmares.

În aprilie mai sunt evenimente sportive ca: pe data de 12 – Maratonul de la Paris, 14-22 – Masters 1000 de tenis de la Monte-Carlo, 16-19 – Campionatele Europene de Judo la Tbilisi (Georgia), 17-18 – 24 de ore de la Le Mans moto.