Unde se vede Laver Cup 2025, competiția care începe în acest weekend

17 sept. 2025, 20:42, Sport
Între 19-21 septembrie se desfășoară a opta ediție Laver Cup. Este un turneu de tenis început de Roger Federer în anul 2017. Acesta se desfășoară pe durata unui weekend și pune față în față două echipe a câte șase jucători din elita tenisului mondial.

Echipa Europei, condusă anul acesta de Yannick Noah, țintește al șaselea titlu în această competiție, iar Echipa Lumii, condusă de Andre Agassi, caută să-și ia revanșa pentru înfrângerea de anul trecut.

Echipa Europei ia startul în Laver Cup cu:

Germanul Alexander Zverev (locul 3 mondial, finalist Australian Open în acest an și de cinci ori câștigător al Laver Cup). Spaniolul Carlos Alcaraz (noul 1 mondial, proaspătul câștigător de la US Open și campion la Roland Garros, finalist la Wimbledon în acest an).

Danezul Holger Rune (11 mondial, finalistul Indian Wells din acest an), norvegianul Casper Ruud (12 mondial, dublu campion în Laver Cup), cehul Jakub Mensik (#17 mondial, câștigător la Miami în acest an), italianul Flavio Cobolli (25 mondial, sfert-finalist la Wimbledon în acest an).

Echipa Lumii este compusă din:

Americanul Taylor Fritz (5 mondial, sfert-finalist la US Open și semifinalist la Wimbledon în acest an), australianul Alex de Minaur (8 mondial, sfert-finalist la US Open și Australian Open în acest an), brazilianul Joao Fonseca (#42 mondial, debutant la Laver Cup), americanul Alex Michelsen (#32 mondial, sfert-finalist la Toronto în acest an și debutant la Laver Cup), argentinianul Francisco Cerundolo (21 mondial, semifinalist la Madrid în acest an), americanul Reilly Opelka (62 mondial).

Vineri și sâmbătă se joacă trei meciuri de simplu și unul de dublu. Duminică, programul începe cu un meci de dublu și poate continua cu până la trei meciuri de simplu, în funcție de scor. Sistemul de punctaj crește gradual: un punct pentru fiecare victorie vineri, două sâmbătă și trei duminică. Prima echipă care atinge 13 puncte câștigă turneul.

Primele meciuri de vineri și sâmbătă încep la ora 23:00 (ora României), iar meciurile decisive de duminică au loc de la ora 22:00. Toate meciurile sunt în direct la Eurosport 2 și pe platforma HBO Max.

Mediafax
