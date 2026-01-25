Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în Superliga, după ce a învins pe FC Botoșani, 2-0, în etapa 23. Au marcat Alexandru Cicâldău (65) și Monday Etim (83).

Craiova e neînvinsă de șapte etape, iar moldovenii au doar două puncte și patronul echipei Valeriu Iftime e temător că formația sa ar putea rata play-off-ul. FC Botoșani e pe locul cinci, 38 de puncte.

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, are cinci victorii din șapte în campionat.

Universitatea Craiova e iar lider în Superliga

„Am mai pus 3 puncte, chiar dacă prima repriză nu a fost atât de bună pe cât mă așteptam. Jucătorii au înțeles ce trebuia să facem în repriza a doua și cred că este un rezultat corect. Am prevăzut jocul ăsta, de asta avem mai multe sisteme de joc, în funcție de adversar, de caracteristicile jocului. În a doua repriză am schimbat [sistemul], am ales această soluție și cred că ne-a ieșit, pentru că am jucat mult mai bine. Prima repriză nu fusese foarte bună. Toți jucătorii lucrează bine. Asta este bine pentru antrenor. Eu și staff-ul trebuie să luăm decizii. Este bine că avem la dispoziție astfel de jucători.

Le mulțumim suporterilor pentru că în anumite momente, mai ales în prima repriză, am suferit puțin, dar ne-au fost alături. Este frig, dar ei au fost uimitori. Avem nevoie de ei. Vreau să le mulțumesc și celor cu care lucrez la bază, celor care curăță, care pregătesc tot. Ar trebui să fim recunoscători, pentru că avem mulți oameni care ne ajută, pe care nu-i vedeți la teren dar ne ajută mult. Terenurile nu sunt în stare bună din cauza vremii, dar ei muncesc din greu și le mulțumesc pentru asta”, a spus Filipe Coelho, care a fost sancționat de arbitrul Marcel Bîrsan: „Arbitrul a spus că Baiaram a faultat. Tot ce am întrebat este de ce nu a lăsat jocul să curgă, iar apoi, dacă ar fi fost gol, să-l anuleze? Doar asta am spus și am primit cartonaș galben. Chiar dacă nu înțeleg, trebuie să accept. Să fiu sincer, nu am spus nimic. Dar asta e”.