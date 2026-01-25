Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, echipa FC Botoşani, în etapa a 23-a din Superligă. Echipa lui Filipe Coleho a urcat pe primul loc al clasamentului din Superliga.

Gruparea moldavă se depărtează de podium, contabilizând cinci meciuri consecutive fără victorie.

Valeriu Iftime, speriat după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0! „E perioadă neagră”

Liderul Craiova are 46 de puncte, urmată de Dinamo, care are 44 de puncte. FC Botoşani este pe locul al cincilea, cu 38 de puncte.

Valeriu Iftime, finanțatorul formației moldave, era abătut după un nou meci fără victorie pentru echipa sa.

„Am jucat fotbal, atât am putut. Craiova este o echipă bună. Dacă aveam șansă, dacă ne lumina Dumnezeu și marca Mailat, poate se schimba ceva.

Ei nu au avut ocazii, nu ne-au dominat cu șuturi la poartă… A fost tactica lui Leo să joace pe contraatac. Îmi pare rău că suntem aici, într-o zonă periculoasă.

Da, da, mi-e frică mare pentru play-off. Pentru că și Galațiul e foarte bună. Azi n-am fost o echipă de pluton, la Craiova poate nimeni n-a jucat la fel de bine ca noi, să n-aibă multe ocazii Craiova, portarul lor să fie cel mai bun. Noi am făcut greșeli, asta a lui Miron, mă înspăimântă.

Oricum, suntem în cea mai neagră perioadă… După cea mai bună perioadă a fotbalului botoșănean, acum ne-am trezit, ne-am spălat cu apă rece pe față.

„Dacă nu batem Galațiul, atunci nu merităm play-off-ul”

Dacă nu fructifici ocaziile… Jocul o greșeală așteaptă! Primul gol a fost formidabil, Craiova este o echipă bună, n-ai ce-i face.

Eu cred că noi suntem o echipă bună, dar avem nevoie să câștigăm. Dacă nu batem Galațiul, atunci nu merităm play-off-ul. Asta e”, a declarat Valeriu Iftime după meci la Digi Sport.

Da, domnule Bîrsan, aveţi dreptate, sunteţi directorul lumii. Nu putem să spunem nimic. Poţi să îmi spui să nu mă mai ridic, să dialogăm. Asta e. Nu putem dialoga. Nimic de comentat. Unii vin ca poliţiştii şi ne pun pumnul în gură

Leo Grozavu, despre arbitrul Marcel Bârsan

