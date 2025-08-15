Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Conference League, după ce a fost învinsă de Spartak Trnava cu 4-3.

Au fost prelungiri pe Stadionul „Antona Malatinskeho” din Trnava, în meciul din manșa secundă a turului al treilea preliminar.

Universitatea s-a impus în Bănie cu 3-0, iar în retur a deschis scorul și avea 4-0 la general. Gazdele și-au revenit miraculos, au marcat gol după gol și meciul a ajuns în prelungiri. Aici, oltenii s-au impus în cele din urmă. Au marcat: Milos Kratochvil (36), Patrick Nwadike (63), Philip Azango (68), Timotej Kudlicka (80), respectiv Ștefan Baiaram (32), Tudor Băluță (101), Steven Nsimba (117).

Universitatea Craiova trăiește periculos. Meci de povestit nepoților cu Spartak Trnava

În play-off, Craiova va întâlni Bașakșehir, primul meci fiind programat în deplasare, pe 21 august, iar manșa secundă în Bănie, pe 28 august.

„A fost o partidă cu emoții, o partidă grea, așa cum anticipam. La pauză probabil că jucătorii nu credeau că mai putem primi 4 goluri și că adversarii ne pot pune în dificultate. Dar sunt conștienți și ei acum că atunci când vorbim de un adversar, nu vorbim doar ca să îi motivăm, ci pentru că le cunoaștem calitățile celorlalți. E clar că noi nu am crezut că putem primi 4 goluri într-o repriză. Lucru care s-a întâmplat. Atunci când te relaxezi este greu. Iar primul nostru gol nu a făcut altceva decât să le ușureze munca celor de la Trnava în repriza a doua. Pentru că atunci când am înscris noi am crezut că meciul s-a terminat. Iar fotbalul dacă nu-l respecți te pedepsește.

Din păcate nu am reușit să îi motivez așa cum trebuia pe jucători și a trebuit să trecem prin mari emoții. Dar mă bucur până la urmă. Din punctul meu de vedere sunt două manșe, în prima se joacă fotbal, iar în a doua trebuie să te califici. Nu știu cine credea că e un galop de sănătate pentru că eu am tot vorbit. Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui. Dar eu am avertizat, pentru că adversarul a fost trecut prin câteva zeci de ore de analiză. Pe teren propriu Spartak Trnava e cu totul altă echipă”, a declarat Mirel Rădoi.