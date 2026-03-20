Urmează Kosovo și San Marino la Under 21! Pe cine mizează Costin Curelea

Naționala Under 21 a României continuă preliminariile pentru turneul final EURO 2027, urmând să întâlnească în luna martie naţionalele din Kosovo şi San Marino.

Selecționerul Costin Curelea a convocat, vineri, un lot format din 23 de jucători pentru meciurile echipei naționale de tineret Under-21 a României cu Kosovo și San Marino programate în luna martie în preliminariile Campionatului European U21 din 2027, informează site-ul oficial al Federației Române de Fotbal

Programul tricolorilor:

Vineri, 27 martie, ora 20:00: Kosovo U21 – România U21 (Stadion Fadil Vokrri, Pristina)
Marţi, 31 martie, ora 19:00: România U21 – San Marino U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgovişte)

La jumătatea preliminariilor, România ocupă locul 4 în grupa A de calificare pentru EURO 2027, cu 7 puncte, fiind la un punct în spatele celor din Kosovo, la trei puncte în urma Finlandei şi la 8 puncte distanţă de liderul Spania.

Turneul final din vara anului viitor va avea loc în Albania şi Serbia.

Lotul convocat de selecţionerul Costin Curelea este următorul:

  • Portari

Ştefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanţa), Adrian Frănculescu (Steaua Bucureşti);

  • Fundaşi

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanţa), Matteo Duţu (Dinamo), Ionuţ Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeş), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Ţuţu (UTA Arad);

  • Mijlocaşi

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ştefan Bană (Oţelul Galaţi), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boţogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaş (Hellas Verona | Italia);

  • Atacanţi

Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeşan (Hellas Verona | Italia).

Programul tricolorilor în calificările pentru EURO 2027

5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0
9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2
14 octombrie 2025: România – Cipru 2-0
14 noiembrie 2025: Finlanda – România 2-0
18 noiembrie 2025: România – Spania 0-2
27 martie 2026, ora 20:00: Kosovo – România
31 martie 2026, ora 19:00: România – San Marino
25 septembrie 2026: Cipru – România
30 septembrie 2026: România – Finlanda
6 octombrie 2026: Spania – România

Echipa națională de fotbal a României U20 va susține și ea ultimele două meciuri din stagiunea 2025-2026 a Ligii Elitelor U20, pe 27 martie, acasă cu Polonia, și 31 martie în deplasare cu Elveția.

Selecționerul Adrian Iencsi a anunțat numele celor patru jucători pe care îi cheamă din străinătate pentru ceastă dublă. Aceștia sunt Emanuel Marincău (Mainz), Raul Marița (Greuther Fürth), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange) și Jason Kodor (Lecce).

Citește și

SPORT S-au anunțat loturile pentru meciul Turcia – România! Trei jucători vin de la FCSB
15:06
S-au anunțat loturile pentru meciul Turcia – România! Trei jucători vin de la FCSB
SPORT Istvan Kovacs a arbitrat Roma – Bologna, cel mai așteptat meci din Europa League. Ce a spus presa italiană despre cele 2 penalty-uri
12:50
Istvan Kovacs a arbitrat Roma – Bologna, cel mai așteptat meci din Europa League. Ce a spus presa italiană despre cele 2 penalty-uri
SPORT Mircea Rednic, prezent la Dinamo – Universitatea Craiova. „Puriul” anunță revenirea în fotbalul românesc. „Nu sunt aşa de rău”
09:17
Mircea Rednic, prezent la Dinamo – Universitatea Craiova. „Puriul” anunță revenirea în fotbalul românesc. „Nu sunt aşa de rău”
SPORT Filipe Coelho spune cum Universitatea Craiova s-a impus cu Dinamo, deși oltenii au JUCAT o repriză în zece oameni
09:03
Filipe Coelho spune cum Universitatea Craiova s-a impus cu Dinamo, deși oltenii au JUCAT o repriză în zece oameni
SPORT Zeljko Kopic, SEMNAL de alarmă după ce Dinamo a pierdut cu Universitatea Craiova: „Asta e marea noastră problemă”
08:48
Zeljko Kopic, SEMNAL de alarmă după ce Dinamo a pierdut cu Universitatea Craiova: „Asta e marea noastră problemă”
SPORT Ironii între Gigi Becali și un alt patron din Superliga. „Îl decapitez! Îi trimit trei sticle când jucăm cu el”
16:23, 19 Mar 2026
Ironii între Gigi Becali și un alt patron din Superliga. „Îl decapitez! Îi trimit trei sticle când jucăm cu el”
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Digi24
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o idioată pentru că este femeie”
Cancan.ro
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Prosport.ro
Cine moşteneşte averea de 70.000.000 de dolari a lui Chuck Norris
Adevarul
Momentul în care un elicopter rus „Alligator” este doborât de o dronă ucraineană în Donețk. Piloții s-au evacuat, dar au fost uciși
Mediafax
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Click
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Digi24
Trump amenință că va „ține minte” refuzul aliaților NATO privind misiunea din Strâmtoarea Ormuz: Fără SUA, Alianța e un tigru de hârtie
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Ce se întâmplă doctore
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Cum a ajuns Rusia pe un curs de coliziune cu Japonia
UTILE Amendă de 1.500 lei pentru bucureștenii neatenți care comit această neglijență în 2026. Mulți nici nu își dau seama că e greșit
19:47
Amendă de 1.500 lei pentru bucureștenii neatenți care comit această neglijență în 2026. Mulți nici nu își dau seama că e greșit
CINEMA Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal
19:37
Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal
EVENIMENT Berlinezii au stat într-o coloană infinită pentru a vedea expoziția lui Constantin Brâncuși
19:34
Berlinezii au stat într-o coloană infinită pentru a vedea expoziția lui Constantin Brâncuși
ACTUALITATE Reacția dramaturgului Eugen Șerbănescu la acuzațiile DNA- „Suntem într-un spațiu absurd”
19:30
Reacția dramaturgului Eugen Șerbănescu la acuzațiile DNA- „Suntem într-un spațiu absurd”
FLASH NEWS Misiunea NATO din Irak anunță că își retrage personalul pe fondul războiului din Iran. Mai multe țări europene au început deja procesul de retragere
19:29
Misiunea NATO din Irak anunță că își retrage personalul pe fondul războiului din Iran. Mai multe țări europene au început deja procesul de retragere
FLASH NEWS Ministra Mediului anunță noi reguli pentru produsele second-hand care intră în țară. Ce condiții trebuie să îndeplinească mărfurile
19:17
Ministra Mediului anunță noi reguli pentru produsele second-hand care intră în țară. Ce condiții trebuie să îndeplinească mărfurile

