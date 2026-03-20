Naționala Under 21 a României continuă preliminariile pentru turneul final EURO 2027, urmând să întâlnească în luna martie naţionalele din Kosovo şi San Marino.

Selecționerul Costin Curelea a convocat, vineri, un lot format din 23 de jucători pentru meciurile echipei naționale de tineret Under-21 a României cu Kosovo și San Marino programate în luna martie în preliminariile Campionatului European U21 din 2027, informează site-ul oficial al Federației Române de Fotbal

Urmează Kosovo și San Marino la Under 21! Pe cine mizează Costin Curelea

Programul tricolorilor:

Vineri, 27 martie, ora 20:00: Kosovo U21 – România U21 (Stadion Fadil Vokrri, Pristina)

Marţi, 31 martie, ora 19:00: România U21 – San Marino U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgovişte)

La jumătatea preliminariilor, România ocupă locul 4 în grupa A de calificare pentru EURO 2027, cu 7 puncte, fiind la un punct în spatele celor din Kosovo, la trei puncte în urma Finlandei şi la 8 puncte distanţă de liderul Spania.

Turneul final din vara anului viitor va avea loc în Albania şi Serbia.

Lotul convocat de selecţionerul Costin Curelea este următorul:

Portari

Ştefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanţa), Adrian Frănculescu (Steaua Bucureşti);

Fundaşi

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanţa), Matteo Duţu (Dinamo), Ionuţ Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeş), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Ţuţu (UTA Arad);

Mijlocaşi

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ştefan Bană (Oţelul Galaţi), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boţogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaş (Hellas Verona | Italia);

Atacanţi

Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeşan (Hellas Verona | Italia).

Programul tricolorilor în calificările pentru EURO 2027

5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0

9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2

14 octombrie 2025: România – Cipru 2-0

14 noiembrie 2025: Finlanda – România 2-0

18 noiembrie 2025: România – Spania 0-2

27 martie 2026, ora 20:00: Kosovo – România

31 martie 2026, ora 19:00: România – San Marino

25 septembrie 2026: Cipru – România

30 septembrie 2026: România – Finlanda

6 octombrie 2026: Spania – România

Echipa națională de fotbal a României U20 va susține și ea ultimele două meciuri din stagiunea 2025-2026 a Ligii Elitelor U20, pe 27 martie, acasă cu Polonia, și 31 martie în deplasare cu Elveția.

Selecționerul Adrian Iencsi a anunțat numele celor patru jucători pe care îi cheamă din străinătate pentru ceastă dublă. Aceștia sunt Emanuel Marincău (Mainz), Raul Marița (Greuther Fürth), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange) și Jason Kodor (Lecce).