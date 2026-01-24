Gigi Becali (67 de ani) a încercat să profite de relația de prietenie dintre patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru (53) și fostul fotbalist Gică Craioveanu (57) și, în direct la TV, i-a cerut acestuia din urmă să intermedieze un transfer între FCSB și olteni. Este vorba despre mutarea care l-ar putea avea în prim-plan pe Denis Alibec (35), fotbalist trecut pe lista neagră după partida Dinamo Zagreb – FCSB, scos 4-1, scrie Prosport.

Patronul Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu atacantul său și a dat de înțeles clar că Denis Alibec nu va mai juca pentru FCSB în sezonul 2025-2026.

„Gata, la revedere!”, a precizat afaceristul, înainte de a dezvălui și prețul pentru care l-a scos deja la vânzare pe Alibec.

Vârful în vârstă de 35 de ani ar costa 200.000 de euro, conform spuselor lui Becali, însă cel mai probabil, FCSB va fi deschisă negocierilor în eventualitatea în care vreun club își va manifesta interesul.

Iar în direct, la TV, Gigi Becali a încercat să deschidă pista unor potențiale discuții pe axa București – Craiova. Patronul campioanei României a profitat de prezența lui Gică Craioveanu în studioul unei emisiuni televizate, dar și de relația de prietenie dintre acesta și Mihai Rotaru, și i-a propus direct să intermedieze transferul lui Alibec în Bănie.

„Alibec nu ai ce să mai faci cu el. La golul 3 primește o minge… Radunovic chiar a jucat bine. Popescu toate mingile le-a dat la adversar. Alibec dă o minge cu exteriorul, pasă la adversar și vine golul. Trebuie să fi responsabil. Bă, terminați cu călcâiele, să dați cu latul. Dacă Alibec e fotbalist, spune-i lui Rotaru să-l ia la Craiova. Sau du-l la Villarreal (către Gică Craioveanu-n.r.)”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Dar Denis Alibec ar putea fi și pe lista echipei Farului Constanța, astfel că ProSport a luat legătura cu „marinarii” pentru a-i întreba dacă sunt interesați de atacantul FCSB.

„Noi suntem interesați de Denis. Este binevenit întotdeauna. Dacă vine la Constanța, vine acasă. Întotdeauna a fost binevenit, întotdeauna s-a simțit bine cât a fost la Farul. Dar, din păcate, noi nu avem sume de bani care să ne permită să facem o astfel de investiție. Pentru noi e o sumă mare 200.000 de euro. Indiferent cât de mult ni l-am dori pe Denis, din păcate nu putem să facem o astfel de plată. Noi pe Denis întotdeauna l-am luat liber de contract și am făcut eforturi uriașe pentru a-l putea plăti. Singura variantă ar fi să vină liber de contract, dar și să negociem cu el legat de salariu”, a precizat Gică Popescu, președintele Farului, în exclusivitate pentru sura citată.

Denis Alibec a contribuit cu un gol și două pase decisive, în cele 14 partide bifate în sezonul 2025-2026.

