Prima pagină » Sport » Victor Pițurcă, replică DURĂ pentru Mihai Rotaru: „Dacă mă schimba trebuia să îmi dea banii”. Ce-i reproșa patronul echipei din Bănie

11 nov. 2025, 09:43, Sport
Victor Pițurcă a antrenat Universitatea Craiova în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020. Fostul selecționer a plecat de la echipa olteană după 16 meciuri, iar părțile s-au despărțit în relații reci.

„Domnul Pițurcă a declarat că a plecat de la Craiova pentru că nu i-au fost aduși jucători. Asta e o minciună. În primul rând, nu a plecat de la Craiova, dânsul a fost dat afară de la Craiova!” spunea Mihai Rotaru, după ce Pițurcă s-a despărțit de echipă, iar acum fostul tehnician îl contrazice.

„Eu am plecat de la Craiova că am plecat eu, am simțit că nu am nicio șansă să obțin rezultatele pe care mi le doream. După ce am plecat, Mihai Rotaru a ieșit și a spus «dom’le, Pițurcă a fost schimbat».

Poate voia să plec, dar nu m-a schimbat, că dacă mă schimba trebuia să îmi dea banii, 500.000 de euro. Un lucru urât pe care l-a spus. Să nu mai spun de Tavi Popescu (n.r. junior la acea vreme la Universitatea), despre ce îmi punea în cârcă, că a plecat din cauza mea.

Dar a trecut timpul, nu mai am nicio problemă cu Mihai Rotaru, dar și pentru el e important că echipa să aibă continuitate cu un antrenor care să vină și să muncească. Nu poți să vii, să ai noroc o lună și să faci rezultate, apoi să zici că ești antrenor mare”, a declarat Victor Pițurcă, la Digi Sport.

„Nu vreau să intru într-o polemică cu Victor Pițurcă. Dar nici nu puteam asculta cum jignește. Dânsul jignește, aruncă cu pietre, dar pericolul mare când faci asta e să se întoarcă 3, 4 pietre către tine. Nu am declarat niciodată că dânsul l-a îndrumat pe Octavian Popescu către FCSB, am spus că l-a îndrumat către agenția domnului Ioan Becali, apoi a mers mai departe către FCSB”, afirma Mihai Rotaru, în 2021.

