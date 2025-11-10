Prima pagină » Sport » Explicațiile lui Mihai Rotaru pentru DEMISIA lui Mirel Rădoi de la U. Craiova

10 nov. 2025, 20:11, Sport
Acţionarul Mihai Rotaru a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că Mirel Rădoi a decis să plece de la conducerea tehnică a echipei Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi a fost numit antrenor la Universitatea Craiova în 28 ianuarie 2025. În vârstă de 44 de ani, Mirel Rădoi a mai antrenat Universitatea Craiova în perioada august – decembrie 2022.

„Vin cu tristețe în fața dumneavoastră, pentru că am crezut enorm în proiectul Universitatea Craiova – Mirel Rădoi. Din păcate astăzi una dintre jumătăți, una extrem de importantă, s-a retras din acest proiect, aseară luându-și la revedere de la jucători. Aseară și-a luat la revedere de la jucători, apoi am avut o discuție până târziu o noapte în care am încercat pe toate căile să-l convingem să rămână în continuare în acest proiect.
Pentru că am crezut în ceea ce poate să realizeze Universitatea Craiova cu Mirela Rădoi. Pentru că de multe ori a arătat un nivel European. Am arătat că avem un club care poate face performanță și intern și european. Cele mai des invocate motive au fost cele emoționale. A spus că preferă să facă un pas în spate.

Îmi doream să stăm cel puțin doi ani împreună și cred că ar fi meritat. Mirel a ridicat ștacheta. Sunt trist, nu dezamăgit. Sunt trist pentru că am avut dreptate și funcționa, din păcate doar până astăzi”, a declarat Rotaru.

„A fost o perioadă frumoasă, am trăit cu toții bucurii”

Patronul „leilor” din Bănie a precizat că Rădoi a avut o efervescență emoțională care l-a consumat în cel de-al doilea său mandat la Universitatea Craiova.

„Lui Mirel Rădoi nu i-a lipsit nimic. Putem spune ce a avut în plus, o efervescență emoțională care l-a consumat foarte mult, dar din punctul meu de vedere nu i-a lipsit nimic. Ne-am dorit echilibru, ne-am dorit stabilitate și am făcut tot ceea ce ține de mine. Raportat la ultimii 40 de ani, el a făcut performanță. Din păcate, cu tristețe o spun, s-a retras și noi trebuie să mergem mai departe.

Foto SPORT PICTURES

Nu puteam merge din săptămână în săptămână cu spectrul despărțirii. Mirel pentru Universitatea înseamnă foarte mult în ultima perioadă, și o spun cu tristețe. Și nu numai din punct de vedere al președintelui de club, ci și uman.

A fost o perioadă frumoasă, am trăit cu toții bucurii. Avem o speranță reală să mergem mai departe în Europa și să realizăm mai multe decât în anii precedenți.

Este o înțelegere amiabilă, în care el a renunțat la pretențiile financiare. Doar Mirel Rădoi a discutat cu jucătorii, eu nu am discutat cu niciunul, pentru că așteptam să avem această conferință. Vom discuta miercuri sau joi cu ei și apoi vom avea o altă discuție săptămâna viitoare, când se vor întoarce jucătorii de la lot”, a declarat Rotaru.

