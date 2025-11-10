Acţionarul Mihai Rotaru a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că Mirel Rădoi a decis să plece de la conducerea tehnică a echipei Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi a fost numit antrenor la Universitatea Craiova în 28 ianuarie 2025. În vârstă de 44 de ani, Mirel Rădoi a mai antrenat Universitatea Craiova în perioada august – decembrie 2022.

Explicațiile lui Mihai Rotaru pentru demisia lui Mirel Rădoi de la U. Craiova

„Vin cu tristețe în fața dumneavoastră, pentru că am crezut enorm în proiectul Universitatea Craiova – Mirel Rădoi. Din păcate astăzi una dintre jumătăți, una extrem de importantă, s-a retras din acest proiect, aseară luându-și la revedere de la jucători. Aseară și-a luat la revedere de la jucători, apoi am avut o discuție până târziu o noapte în care am încercat pe toate căile să-l convingem să rămână în continuare în acest proiect.

Pentru că am crezut în ceea ce poate să realizeze Universitatea Craiova cu Mirela Rădoi. Pentru că de multe ori a arătat un nivel European. Am arătat că avem un club care poate face performanță și intern și european. Cele mai des invocate motive au fost cele emoționale. A spus că preferă să facă un pas în spate.

Îmi doream să stăm cel puțin doi ani împreună și cred că ar fi meritat. Mirel a ridicat ștacheta. Sunt trist, nu dezamăgit. Sunt trist pentru că am avut dreptate și funcționa, din păcate doar până astăzi”, a declarat Rotaru.

„A fost o perioadă frumoasă, am trăit cu toții bucurii”

Patronul „leilor” din Bănie a precizat că Rădoi a avut o efervescență emoțională care l-a consumat în cel de-al doilea său mandat la Universitatea Craiova.

„Lui Mirel Rădoi nu i-a lipsit nimic. Putem spune ce a avut în plus, o efervescență emoțională care l-a consumat foarte mult, dar din punctul meu de vedere nu i-a lipsit nimic. Ne-am dorit echilibru, ne-am dorit stabilitate și am făcut tot ceea ce ține de mine. Raportat la ultimii 40 de ani, el a făcut performanță. Din păcate, cu tristețe o spun, s-a retras și noi trebuie să mergem mai departe.

Nu puteam merge din săptămână în săptămână cu spectrul despărțirii. Mirel pentru Universitatea înseamnă foarte mult în ultima perioadă, și o spun cu tristețe. Și nu numai din punct de vedere al președintelui de club, ci și uman.

A fost o perioadă frumoasă, am trăit cu toții bucurii. Avem o speranță reală să mergem mai departe în Europa și să realizăm mai multe decât în anii precedenți.

Este o înțelegere amiabilă, în care el a renunțat la pretențiile financiare. Doar Mirel Rădoi a discutat cu jucătorii, eu nu am discutat cu niciunul, pentru că așteptam să avem această conferință. Vom discuta miercuri sau joi cu ei și apoi vom avea o altă discuție săptămâna viitoare, când se vor întoarce jucătorii de la lot”, a declarat Rotaru.