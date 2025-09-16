Prima pagină » Sport » Yani Zaharia, campion european și mondial la kempo, la borna 23: „Nu am vrut să-mi serbez ziua!”

16 sept. 2025, 14:05, Sport
Luptătorul de kempo și MMA Yani Zaharia, multiplu campion european și mondial, a sărbătorit împlinirea vârstei de 23 de ani.

Deși se află într-o perioadă extrem de intensă, cu două antrenamente pe zi și cu două campionate programate la doar o săptămână distanță unul de altul, sportivul a ales să își aniverseze ziua alături de cei dragi.

„Sincer, nu am vrut să-mi serbez ziua. Aveam în plan să plec cu cortul pe munte, să mă detașez.

Dar tata, Sanda, frații mei și prietenii m-au întrebat ce fac de ziua mea și, de dragul lor, am zis să ne vedem într-un cadru restrâns”, a povestit Yani.

Petrecerea a avut loc la „Kapkana by Yani Zaharia”, barul său, unde plănuiește ca aceasta să fie ultima aniversare organizată aici.

„De doi ani lucrez la un proiect nou, iar la anul îmi voi serba ziua acolo, la noua locație. Le-am spus invitaților să nu-și facă griji cu cadourile, important era să fie alături de mine.

Am avut prieteni aproape, dar cel mai mult a contat familia: tata, Amatto Zaharia, și frații mei, Timon și Yamato.”

Considerat unul dintre cei mai promițători luptători ai noii generații, Yani Zaharia are deja un palmares impresionant și își propune să ducă mai departe drapelul României pe marile scene internaționale.

Are performanțe extraordinare în Kempo

Yani Zaharia și-a reconfirmat statutul de lider mondial în Kempo la categoria 85 Kg, acum 5 luni, cucerind două medalii de aur la cea de-a 21-a ediție a Campionatului Mondial de Kempo.

Evenimentul fericit s-a petrecut la Caldas da Rainha, Portugalia. „Sunt mândru să aduc din nou aurul acasă. Este o onoare întotdeauna să reprezint România la cel mai înalt nivel și să lupt pentru visul meu de a deveni un simbol al excelenței în Kempo, atât ca sportiv dar mai ales, ca OM”, a declarat, la vremea respectivă, Yani Zaharia.

Mediafax
