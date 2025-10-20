Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic a analizat derby-ul cu Rapid, 0-2, a vorbit despre intervenția lui Koljic și a spus ce a discutat cu Alex Dobre, jucătorul echipei giuleștene care recent a jignit echipa roș-albă.

Rapid a câștigat prin autogolul lui Eddy Gnahore (59) și golul lui Cristian Manea (74). Echipa „vișinie” a jucat cu un om mai puțin din minutul 68, după eliminarea lui Cătălin Vulturar.

Zeljko Kopic a dezvăluit ce a vorbit cu Alex Dobre. Ce spune despre lovitura scorpion a lui Koljic

„Suntem toți dezamăgiți de rezultat, e greu să îl acceptăm. Am avut însă multe momente bune și multe ocazii de a înscrie. Dar într-un derby, atunci când nu înscrii e foarte greu să obții un rezultat mai bun. Rapid a fost stabilă în apărare, în timp ce noi am încercat să găsim soluții și să creăm spații între linii… E greu când primești goluri așa cum am primit noi azi. Dar nu mă pot plânge prea mult de echipă, jucătorii au arătat atitudine, au avut multe momente bune. Acum nu ne rămâne decât să analizăm jocul și să pregătim cât mai bine următorul joc.

Uneori ai nevoie și de puțin noroc pentru că am avut ocazii importante. În mod normal, acest număr de ocazii ar fi fost suficient pentru a obține un rezultat bun. Astăzi nu a fost. Am rămas cu impresia că azi indiferent cât de multe ocazii ne-am fi creat ar fi fost foarte greu (n.r. – să marcăm). Sunt și astfel de meciuri, se întâmplă, este fotbal”, a declarat Zeljko Kopic.

Elvir Koljic a scos mingea de pe linia porții cu un procedeu „scorpion kick” și antrenorul dinamovist a spus: „Nu am mai văzut intervenție precum cea a lui Koljic, dar astfel de mici detalii fac diferența. Într-un derby 2-3 ocazii sunt suficiente pentru a obține un rezultat… iar noi am avut mai multe. Rapid ne-a pedepsit pentru greșelile pe care le-am făcut în apărare”.