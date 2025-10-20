Prima pagină » Actualitate » Conducerea Rapidului are două ținte clare, după victoria cu Dinamo, scor 2-0, din derby. Victor Angelescu i-a dat vestea lui Gâlcă

20 oct. 2025, 07:32, Actualitate
Conducerea Rapidului are două ținte clare, după victoria cu Dinamo / Sursa FOTO: prosport.ro

Rapidul s-a impus în derby-ul cu Dinamo, scor 2-0, meci disputat pe Arena Națională, în etapa a 13-a a Ligii 1. La finalul partidei, președintele și acționarul minoritar al giuleștenilor, Victor Angelescu, a anunțat cele două ținte pe care „feroviarii” le-au stabilit.

Golurile în cel mai important meci al rundei au fost reușite de Gnahere (autogol) și Manea.

Angelescu: „Este victoria lui Gâlcă”

Rapid a jucat în inferioritate numerică din minutul 68, după ce Vulturar, intrat în repriza a doua, a luat direct cartonașul roșu pentru o intrare cu talpa pe gamba lui Gnahore.

În urma acestui rezultat, Rapid a revenit pe locul 2, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani.

După meci, Angelescu a anunțat că noile ținte ale Rapidului sunt titlul și Cupa României.

„Am jucat mult mai bine. Am făcut un meci tactic mult mai bun, de la început până la final. E victoria lui Gâlcă, a pregătit meciul foarte bine, exact cum a trebuit. Am arătat că suntem mai maturi decât ei. Am dat gol și în 11, și în 10. Dinamo a avut ocazii, dar per total am jucat mai bine. Mi se pare că am gestionat mai bine situațiile importante.

De sus nu am văzut faza eliminării lui Vulturar, dar dacă s-a dus la VAR e evident. E o greșeală mare. Nu știu de ce a acționat așa. Probabil a intrat în atmosferă. Nu era o fază iminentă de gol. Putea să se întoarcă pe final, au avut bară la 2-0. Până nu fluieră arbitrul…

Este o diferență uriașă între cele două echipe (n.r. – FCSB și CFR), dar în continuare susțin că vor intra în play-off”, a spus Angelescu.

Pe cine nu văd rapidiștii în play-off

Pe de altă parte, președintele Rapidului afirmă că nu o vede pe CFR Cluj drept candidată la titlu.

„Sper că ăsta e marele sezon. Dacă e ca în primele 13 etape, va fi foarte bine. Dar suntem la început, nici nu s-a terminat turul. Nu ne îmbătăm cu apă rece. Eu îmi doresc titlul și Cupa. Vreau să le câștigăm pe ambele. Sperăm să-i recuperăm pe cei accidentați. Avem lot numeros și cred că putem să facem față, dar îi așteptăm pe toți.

Am știut să gestionăm meciul. Dinamo e o echipă bună, dar mai are nevoie de experiență. Noi am fost mai sudați. Dinamo a început foarte bine sezonul, dar mi s-a părut că noi am fost mai maturi. Avem cea mai bună apărare, dar dăm și goluri. A găsit un echilibru între atac și apărare.

Craiova, FCSB și Dinamo contracandidate la titlu. Pe CFR nu o văd. FC Botoșani va intra în play-off, dar să vedem dacă ține ritmul”, a precizat Victor Angelescu.

Costel Gâlcă, despre explozia din Rahova. Antrenorul Rapidului a copilărit în zona AFECTATĂ. „Inima mea este alături de ei"

Titularul Rapidului, în CÂRJE. Victor Angelescu recunoaște că situația este complicată: „Să sperăm că mai prinde niște meciuri"

