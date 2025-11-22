Prima pagină » Sport » Zeljko Kopic anunță: „Avem o veste bună”

Zeljko Kopic anunță: „Avem o veste bună”

22 nov. 2025, 18:41, Sport
Zeljko Kopic anunță: „Avem o veste bună”

Zeljko Kopic a dezvăluit că Adrian Mazilu s-a antrenat pentru prima dată alături de restul lotului.

Jucătorul de 20 de ani a venit în vară la Dinamo, roș-albii plătind 450.000 de euro către Brighton pentru 40 la sută din drepturile federative ale lui Adrian Mazilu.

Nu a mai jucat oficial de la 7 aprilie 2024, iar acum va face parte din lotul pentru meciul cu FC Botoșani. Mazilu a suferit în ultimele 14 luni două intervenții chirurgicale.

Zeljko Kopic anunță: „Avem o veste bună”

FC Botoșani – Dinamo e duminică, de la ora 20:30, în etapa 17 din Superliga.

„În prima parte a pauzei internaționale am avut puțină parte de odihnă, atât mentală, cât și fizică. După aceea am avut antrenamente tari, ca jucătorii să intre în formă. Avem și o veste bună, ieri s-a antrenat Mazilu pentru prima dată cu restul echipei. Și astăzi, la fel, s-a antrenat din nou cu echipa. Nu va juca cu Botoșani, dar va fi în lot. Vreau să-l conectez cu ceilalți jucători. A făcut câteva teste săptămâna asta, e din ce în ce mai bine. Aș vrea să joace în acest an, dar nu vom risca, vom urmări progresul lui. Până acum, lucrurile sunt OK”, a declarat Zeljko Kopic.

Antrenorul dinamovist a vorbit și despre meciul cu FC Botoșani: „Este echipa cu cel mai bun joc de acasă în acest sezon, noi cred că suntem a doua echipă cea mai bună în deplasare. Mergem cu ambiție, vom lupta, știm cum joacă Botoșani acasă. Vor fi multe dueluri puternice, trebuie să fim la cel mai bun nivel. Este un meci dificil, Botoșani își merită locul în clasament”.

Să luăm cât mai multe puncte. Sunt cinci meciuri dificile. Mergem din meci în meci și vedem ce putem obține. La final, după ultimul meci, tragem linie. Avem și un meci de Cupă, cu Farul, unde avem iarăși ambițiile noastre. Apoi, în pauza de iarnă, vom vedea clar unde suntem, ce am făcut bine, ce putem face mai bine și ce trebuie să facem pentru partea a doua a sezonului – Zeljko Kopic

