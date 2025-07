Dinamo a remizat, 1-1, cu CS Tunari, din Liga 2, în ultimul amical jucat înainte de reluarea Superligii. În meci, Maxime Sivis a fost scos cu targa în minutul 19 și acuză dureri la genunchi. După joc, antrenorul dinamovist a vorbit despre Cătălin Cîrjan și despre plecarea lui Dennis Politic. Golul dinamoviştilor a fost marcat de Luca Bărbulescu.

Dinamo începe noul sezon al Superligii la 14 iulie, în deplasare, cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, de la 21:30.

Zeljko Kopic, despre oferta pentru Cătălin Cîrjan. „Nu e o opțiune”. Ce a spus și despre debutul lui Dennis Politic la FCSB

„Singura problemă reală pe care am avut-o azi e accidentarea lui Max. Sper să fie totul în regulă, dar trebuie să facem niște investigații medicale. A fost, să zicem, singurul moment problematic al zilei. Perica a avut ceva dureri la spate, dar sper să fie bine până la primul meci. Mihai (n.r. – Cristian Mihai) a fost suprasolicitat, a jucat multe minute și a fost și cu echipa națională, așa că am decis să-l odihnim puțin azi. Cât despre Milanov, el a avut antrenamente individuale, abia s-a alăturat echipei, dar e într-o formă bună și va fi gata foarte curând. Suntem în continuare în căutare de jucători. Am spus de mai multe ori că trebuie să completăm lotul. Vom vedea ce se întâmplă cu Max (n.red. – Sivis), dar indiferent de situația lui, avem nevoie de încă un jucător pe acel post”, a declarat Zeljko Kopic.

Kopic a vorbit și despre oferta pentru Cătălin Cîrjan, de la Sturm Graz: „Pentru mine, e normal. Mă așteptam să apară oferte pentru el, a avut un sezon foarte bun. Am vorbit cu el și mi-a spus clar că vrea să rămână aici încă un an, să-și îmbunătățească jocul, să joace și mai bine. Sunt sigur că, în viitor, vor veni oferte și mai bune pentru el. N-am avut nicio discuție cu conducerea despre o eventuală plecare a lui Cîrjan. Pentru mine, în acest moment, nu e o opțiune”.

Antrenorul a discutat și despre plecarea lui Dennis Politic, care a debutat cu gol la FCSB: „Mă bucur pentru el. Am spus de la început că e un băiat bun și un jucător valoros. Era important pentru el să înceapă bine. Pe de altă parte, acest transfer ne-a ajutat să acoperim o parte importantă din problemele financiare și să ieșim din procesul de insolvență. În plus, l-am adus pe Alex Musi. Pentru mine, este unul dintre cei mai buni tineri jucători din România. Consider că a fost o situație win-win pentru ambele părți”.