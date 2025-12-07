Prima pagină » Sport » Zeljko Kopic explică după FCSB – Dinamo. „Am totuși o mică dezamăgire”

Zeljko Kopic explică după FCSB – Dinamo. „Am totuși o mică dezamăgire”

07 dec. 2025, 12:21, Sport
FCSB – Dinamo 0-0, în etapa a 19-a din Superliga, și echipa roș-albastră e pe opt, 25 de puncte, la două de ultimul loc de play-off. Dinamo, echipa lui Zeljko Kopic, are 35 de puncte și e pe locul trei în clasament.

Gnahore a avut cea mai mare ocazie a meciului FCSB – Dinamo, când mingea șutată a lovit bara, în minutul 75.

De partea cealaltă, cei de la FCSB spun că a fost un rezultat echitabil în derby.

„Sunt mulțumit de prestația echipei, de personalitatea arătată de jucători, de felul în care au jucat 90 de minute. Au avut o energie foarte, foarte bună, am fost solizi defensiv, iar ofensiv am avut câteva momente bune. Nu am creat foarte multe, n-am reușit să pasăm mai bine, să avem mai multă inspirație în ultimii 20-25 de metri, dar până la urmă sunt mulțumit de echipă, am jucat bine.

Am totuși o mică dezamăgire. Puteam obține mai mult din ocaziile pe care le-am avut, cu puțin mai mult curaj acolo. Dar știam că avea să fie un meci dificil, foarte important pentru FCSB, că vor da totul, că au calitate. Dar ne-am apărat bine, cu multă intensitate, cu presiune, nu le-am oferit timp și spațiu cu mingea la picior.

Dacă comparăm cu sezonul precedent, este evident că ne îmbunătățim, dar pentru mine mult mai important era să văd personalitate pe teren. Nu contează că și suferim în unele momente ale jocului, dar vreau să simt că suntem în joc, că avem determinarea să atacăm și să înscriem.

Suporterii noștri au fost uimitori, al 12-lea jucător, ne-au oferit energie. Având în vedere că am obținut 4 puncte cu FCSB și la cum simt echipa, este evident că ne îmbunătățim.

Acum trebuie să ne odihnim, să ne recuperăm și să pregătim meciul cu Metaloglobus, să fim la cel mai bun nivel acolo. O luăm meci cu meci, de la săptămână la săptămână.nDupă meciurile cu Metaloglobus și UTA trebuie să facem strategia din mercato, să vedem cu ce lot vom aborda a doua parte a sezonului. Vom avea cantonamentul de iarnă în Turcia, apoi primul obiectiv va fi play-off-ul. Vom vedea ulterior, dar simt echipa la un nivel bun”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

