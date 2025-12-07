Prima pagină » Sport » Programul României la CM 2026, dacă tricolorii se califică. Fanii tricolorilor se vor trezi cu noaptea în cap pentru a vedea meciurile

Programul României la CM 2026, dacă tricolorii se califică. Fanii tricolorilor se vor trezi cu noaptea în cap pentru a vedea meciurile

07 dec. 2025, 13:03
Programul României la CM 2026, dacă tricolorii se califică. Fanii tricolorilor se vor trezi cu noaptea în cap pentru a vedea meciurile

România va juca la 5:00 și 7:00 dimineața dacă se va califica la Cupa Mondială din 2026.

Echipa națională a României și-a aflat vineri, 5 decembrie, posibilele adversare din grupa de la CM 2026.

Până atunci avem meciurile de la baraj și dacă tricolorii ajung la Campionatul Mondial vor juca în grupă cu Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.

Programul României la CM 2026, dacă tricolorii se califică. Fanii tricolorilor se vor trezi cu noaptea în cap pentru a vedea meciurile

Iată programul meciurilor:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026)
vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026)
vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026)
vs SUA (Los Angeles)

Cum arată grupele CM 2026:

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Play-off UEFA D
Grupa B: Canada, Play-off UEFA A, Qatar, Elveția
Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Play-off UEFA C
Grupa E: Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador
Grupa F: Țările de Jos, Japonia, Play-off UEFA B, Tunisia
Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
Grupa I: Franța, Senegal, Play-off FIFA 2, Norvegia
Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K: Portugalia, Play-off FIFA 1, Uzbekistan, Columbia
Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

„Va fi cel mai mare eveniment cultural din istorie”

Fostul internațional american Alexi Lalas, 55 de ani, a spus, pentru frf.ro, că România poate ajunge la Campionatul Mondial. „România este o echipă care cred că se poate califica la Campionatul Mondial. Nu va fi ușor, am văzut ce adversari aveți în play-off. Turcia este și ea o echipă puternică, dar ar fi extraordinar să fiți și voi prezenți aici, la vară. Nu vreau să comentez grupa, cred că zeul fotbalului mereu pregătește surprize. Va fi cel mai mare Campionat Mondial din istorie și se spune despre această ediție că este unul dintre cele mai mari evenimente sportive, dacă nu chiar cel mai mare. Eu cred că, de fapt, este cel mai mare eveniment cultural din istorie, având în vedere națiunile calificate și numărul acestora. Suntem foarte mândri că vom organiza acest turneu final alături de prietenii noștri din nord, Canada, și din sud, Mexic”.

