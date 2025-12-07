FCSB – Dinamo. „Ce lipsește? Nu știu, mingi pe acolo, ocazii și să se scuture plasa”

Prima pagină » Sport » FCSB – Dinamo 0-0. „Ce lipsește? Nu știu, mingi pe acolo, ocazii și să se scuture plasa”

07 dec. 2025, 11:43, Sport
Florin Tănase, unul dintre liderii de la FCSB, a spus că derby-ul a fost urât ca joc, dar rezultatul e echitabil, 0-0.

Dinamo e pe locul trei, 35 de puncte, și FCSB e pe locul opt, 25 de puncte. Ambele echipe sunt neînvinse de șase etape și un rezultat de 0-0 în meciul direct nu s-a mai produs de zece ani, din august 2015.

„A fost un derby și trebuia să câștigăm. Părerea mea e că după cum a decurs jocul rezultatul este unul echitabil. Asta este, trebuie să mergem înainte. De mult nu a mai fost un derby atât de urât. Păcat de fanii noștri care au venit azi în număr mare pe această ploaie. Măcar să fi văzut spectacol… ne pare rău. Acum rămâne să analizăm ce facem bine și ce nu. Ce lipsește în fața porții? Nu știu, mingi pe acolo, ocazii și să se scuture plasa asta lipsește.

Noi trebuie să fim mai mobili și să luăm deciziile cele mai bune în momentele cheie. Așa vom ajunge să ne creăm ocazii. E clar că așteptăm cu nerăbdare pauza la ce jumătate de sezon am avut. E păcat, dar la fotbal trebuie să joci cu curaj, altfel nu poți. S-a văzut că nu am jucat cu curaj. Când jucam acasă cu suporterii în spate ne cream ocazii multe, dar azi nu a fost cazul”, a declarat Florin Tănase, la Digi Sport.

Un rezultat care nu ne ajută, aveam nevoie de victorie. Am început meciul destul de prost, nu ne-am creat destule ocazii. Trec etapele și nu adunăm puncte, dar mai sunt două etape în acest an și sper să obținem cele șase puncte – Ștefan Târnovanu, portar FCSB

Pentru FCSB urmează meciul cu Feyenoord din Europa League, programat la data de 11 decembrie.

