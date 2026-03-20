Prima pagină » Sport » Zeljko Kopic, SEMNAL de alarmă după ce Dinamo a pierdut cu Universitatea Craiova: „Asta e marea noastră problemă”

Universitatea Craiova a învins Dinamo, 1-0, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Superligii.

Golul a fost marcat de Monday Etim (45+2), iar în repriza a doua oltenii au jucat cu un om mai puțin, Nicușor Bancu fiind eliminat (45+6) după un fault asupra lui Maxime Sivis.

Dinamo are cinci înfrângeri consecutive în campionat, e ultima în play-off, și Craiova a urcat pe primul loc în clasament.

„Echipa a avut energie în prima repriză, am încercat, dar nu am avut multe ocazii. Craiova a fost mai echilibrată, însă aveam sentimentul că suntem bine, că dominăm. Nu ne-am concentrat cum trebuia și am primit golul. În repriza a doua am încercat să facem câteva lucruri diferite, însă nu au fost suficiente pentru a ne crea ocazii. Craiova a rămas echilibrată, iar noi nu am reușit să găsim drumul corect către poartă. În ultimii 20 de metri nu am produs destul.

În toată această parte a sezonului avem probleme care s-au văzut și astăzi. Pe contraatac am fost vulnerabili, apoi a trebuit să riscăm mai mult, iar ceea ce fac jucătorii ofensivi nu este suficient. De exemplu Opruț, care este un jucător defensiv, a marcat multe goluri. Îl așteptăm pe Pușcaș să fie alături de noi pentru a avea mai multe variante, dar când nu produci în ultimii 20 de metri, este ușor pentru adversar să se apere” a declarat Zeljko Kopic.

A fost o faza controversată în repriza a doua, când Danny Armstrong a cerut un penalty, iar antrenorul dinamovist, după ce meciul trecut a criticat arbitrajul, a declarat acum: „După ultimul meci am spus ce aveam de spus despre arbitraj și îmi mențin opinia, dar nu vreau să vorbesc după fiecare meci despre penalty-uri. Trebuie să-i lăsăm pe arbitri să-și facă treaba. Mentalitatea mea este să nu renunț, dar trebuie să ne îmbunătățim nivelul. Marea noastră problemă este în ultima treime a terenului. Dacă rezolvăm acest aspect, cu siguranță vom urca în clasament”.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe