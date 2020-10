Scandal la ATI: O asistentă medicală susține că o colegă a snopit-o în bătaie pentru că ar fi întreținut relații intime cu anestezistul / Cum reacționează conducerea spitalului (DECLARAȚII EXCLUSIVE)

Rodica Luminița, o asistentă de pe Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, susține că a fost bătută de o altă asistentă chiar în spital, în cabinetul unui medic.

În plină pandemie, cadrele medicale de la ATI Giurgiu au de rezolvat un conflict care ar fi apărut pe fondul geloziei. Femeia susține într-o postare pe Facebook că o altă asistentă ar fi băgat-o cu forța în cabinetul unui medic al spitalului, unde a lovit-o cu pumnii și cu palmele, acuzând-o că întreține relații sexuale cu el.

Întreaga scenă ar fi avut loc pe 15 octombrie, chiar în spitalul unde Rodica Luminița lucrează ca asistent medical de anestezie, pe Secția ATI.

Ce spune conducerea spitalului

Managerul spitalului, Rata Mihaela, a declarat pentru GÂNDUL.RO că a început o anchetă internă.

„Astăzi a pornit o anchetă internă să vedem cât este de adevărat sau neadevărat. Nu vă pot da niciun fel de detaliu pentru că am făcut dispoziția de constituire a comisiei și începe o anchetă internă. Se vor lua declarații de la fiecare fată în parte și se derulează ancheta internă”, a declarat managerul SJUG pentru GÂNDUL.RO.

Redăm postarea asistentei medicale:

Sunt asistent medical de anestezie, secţia A.T.I. , SJU Giurgiu. Îmi este destul de greu să povestesc asta, dar cred că este important să se afle cu ce se ocupă şi de ce sunt în stare unii oameni într-o situaţie de pandemie, în secolul XXI. Am fost agresată cu brutalitate fizic şi verbal în cabinetul renumitului medic PICK LADISLAU, de către colega mea as. Stoica Rodica (concubiana acestuia), aducându-mi acuze neadevărate, cum că eu la ora 6:30, mă aflăm în cabinetul Dr. Pick L, întreţinând relaţii intime. Fapt neadevărat, demonstrând asta prin conversaţia avută cu colega mea care la ora 6:40 a venit să mă ia de acasă. Stoica Rodica a venit în cabinetul asistentelor la T.I. , luându-mă de braţ (că şi când ar fi avut o urgenţă în sală de operaţii), gândindu-mă că este o urgenţă de serviciu, m-am ridicat şi am urmat-o. Ajungând în capătul holului am constatat că nu era o urgenţă, ea îmbrâncindu-mă în cabinetul Dr. Pick pe canapea, unde am fost imobilizată aplicându-mi-se în regiunea capului şi feţei pumni şi palme fără ca eu să ripostez”, scrie asistenta medicală pe pagina sa de Facebook.

În continuare, femeia susține că între ea și medicul respectiv nu a existat niciodată nicio relație. Mai mult, asistenta medicală îl acuză pe medic că nu a luat nicio atitudine, deși a fost bătută sub privirea sa.

„SUBLINIEZ că la acest incident a asistat fără a luă nici cea mai mică măsură Dr. Pick. După ce l-am implorat să o oprescaca şi să recunoască că între noi nu a existat nimic NICIODATĂ, el rostind către concubină „HONEY NU MAI FACE GALAGIE” – fiind mai mult interesat să nu ne audă cineva, în loc să oprească incidentul. Am fost eliberată, mi-am adunat puterile să ies din cabinet după ce au ieşit cei doi, strigând către Dr. Pick – CĂ NU ESTE POSIBIL SĂ NU IA ATITUDINE ŞTIIND CĂ SUNT NEVINOVATĂ, răspunsul fiind „MAI ÎNCET NU MAI ŢIPĂ ASA”. După cele întâmplate, am sunat imediat la 112, făcând plângere penală, am mers la UPU pentru consult şi îngrijiri medicale şi la Medicină Legală, pentru constatarea leziunilor şi eliberarea certificatului medico-legal. Consideraţi că o problemă personală poate fi rezolvată în acest fel într-o instititutie publică de stat? Sper ca organele abilitate ale Poliţiei şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu să ia măsurile ce se impun pentru faptele comise”, este mesajul asistentei medicale.

Ce afirmă oamenii legii

„La data de 15 octombrie 2020, Poliţia Municipiului Giurgiu a fost sesizată, prin 112, de către o femeie, din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de o persoană. În temeiul sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au identificat apelanta, o femeie, de 47 de ani, care a declarat că, în timp ce se afla la locul de muncă, în urma unor discuţii în contradictoriu purtate cu o colegă, o femeie, de 41 de ani, ar fi fost lovită de aceasta cu palmele, în zona feţei şi a capului. În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie înaintat către unitatea de parchet competentă, cu propuneri legale.“