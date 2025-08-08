Alexandru Nazare: Am deblocat procesul de despǎgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a notat într-o postare pe Facebook că în ședința de Guvern de vineri a fost adoptată ordonanța care reia procedurile de despăgubire în acord cu Decizia 43/205 a Curții Constituționale din februarie 2025, privind imobilele confiscate în perioada comunistă.





Ministrul arată că prin acest act s-au instituit norme care să protejeze drepturile persoanelor îndreptățite la măsuri reparatorii, recunoscute de statul român, plata acestor drepturi urmând să se realizeze independent de constrângerile bugetare ale României pe termen scurt și mediu.



Ce aduce nou această modificare legislativă:



Un calcul echitabil al despăgubirilor, pe baza grilei notariale și a coeficienților de corecție (localizare, stare, regim juridic), conform CEDO – indiferent de modul în care era folosit imobilul la momentul confiscării (ex. locuință, teren intravilan, etc.).



Opțiuni flexibile de plată: 7 tranșe anuale sau plată unică de 40% pentru cei care renunță la eșalonare.



Reducerea litigiilor și a speculei: limitarea câștigurilor pentru cumpărătorii de puncte, pentru a descuraja tranzacționarea speculativă a drepturilor litigioase.



Transparențǎ: toate instituțiile vor raporta situația acestor dosare, pentru o bază de date unică la nivel national.





„Evităm sancțiuni și procese internaționale, prin armonizarea cadrului legislativ cu standardele europene (CEDO) privind drepturile omului”, mai arată Nazare.





Ministrul Finanțelor mai precizează că până acum, valoarea despăgubirii depindea de categoria de folosință a bunului la data confiscării. „Astfel, două terenuri similare din aceeași zonă puteau genera despăgubiri substanțial diferite, doar pentru faptul că unul era restituit în natură iar pentru celălalt erau acordate despăgubiri. Noua metodă asigură un calcul obiectiv, realizând un echilibru între măsurile reparatorii (în natură/prin echivalent)”.



În perioada 2013–2025, statul român a stabilit despăgubiri de 23,2 mld. lei pentru 67.500 de dosare, din care 16,1 mld. lei au fost deja plătite, iar 7,5 mld. lei urmează să fie achitate eșalonat până în 2029. Extinzând perioada de plată la 7 ani, am redus presiunea bugetară și am eficientizat totodată procesul.





„O altă măsură este limitarea sumelor datorate cumpărătorilor de puncte: dintr-un total estimat de 1 mld. lei, statul va plăti 0,45 mld. lei, rezultând un impact bugetar diminuat cu peste 50%. Astfel, diferența a creat premisele pentru plata sumelor datorate persoanelor îndreptățite în cea mai scurtă perioadă posibilă, în condițiile actualei execuții bugetare”, mai precizează Nazare.





Ministrul mai menționează că în evaluarea condițiilor în care statul poate parcurge procedura de acordare a despăgubirilor este și faptul că, după 2021, valoarea medie a despăgubirilor a crescut cu 160% pe dosar (de la 213.000 lei la 555.000 lei). Toate aceste date, coroborate cu Decizia CCR 43/2025, reflectau în mod clar necesitatea unor criterii echitabile, dar și o nevoie crescută de sustenabilitate financiară.



