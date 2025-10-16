Prima pagină » Știri » Alexandru Rogobete anunță noi proiecte în sănătate prin intermediul Băncii Mondiale

Cristina Corpaci
16 oct. 2025, 21:40, Știri
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că, la Washington, a avut o întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale, dedicată proiectelor din sectorul sănătății pe care Ministerul Sănătății le derulează. 

„Această colaborare reprezintă un pilon strategic în relația României cu Statele Unite ale Americii, prin intermediul Băncii Mondiale, o relație bazată pe încredere, transparență și rezultate concrete. Nu vorbim doar despre finanțare, ci despre viziune, expertiză și parteneriate care transformă sistemul de sănătate românesc”, spune Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Sănătății anunță că discuțiile au vizat în special cele trei centre de arși care prind contur în țară, la Timișoara, Târgu Mureș și Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.

„Reprezentanții Băncii Mondiale au apreciat ritmul accelerat al acestor proiecte, confirmând că România discută astăzi despre realități, nu doar despre promisiuni”, mai spune Rogobete.

Ministrul mai spune că tot în cadrul acestei colaborări, lucrează împreună cu Banca Mondială la un nou mecanism de finanțare pentru unitățile sanitare, bazat pe performanță, eficiență și nevoile reale ale pacienților.

„În paralel, dezvoltăm un mecanism mai rapid și mai predictibil de introducere a medicamentelor în lista de compensate – un pas concret pentru ca pacienții români să aibă acces mai rapid la tratamente moderne. O dovadă clară este că, deja, pe site-ul Ministerului Sănătății se află publicat proiectul de Hotărâre de Guvern care include 35 de molecule noi în lista de compensare – rezultat al muncii de echipă și al acestei noi abordări bazate pe viteză, responsabilitate și transparență”, spune Rogobete.

