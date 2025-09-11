Alexandru Rogobete: Sunt pentru plata gărzilor de performanță/ Este înțeles greșit, medicilor nu li se cere să aducă pacienți

„Sunt pentru plata gărzilor în funcție de performanță, sunt pentru adaptarea veniturilor în funcție de numărul de servicii. Nu mă refer la gardă. Garda nu poate fi cuantificată în funcție de numărul de pacienți”, a transmis ministrul Sănătății, la TVR Info, cu privire la plata gărzilor.

Alexandru Rogobete a vorbit și despre faptul că se pregătesc schimbări sistemul de Sănătate, în așa fel încât medicii să nu mai plimbe pacienții, deși au condiții să îi trateze. „Dacă există transferuri nejustificate dintr-o unitate în alta, vi se pare să fie plătiți la fel? Dacă ai urgențe și nu te ocupi de ele, este etic să fii plătit la fel?„, a exemplificat ministrul.

Cât despre modificările privind plata gărzilor, Alexandru Rogobete a declarat că până la finalul anului nu se schimbă nimic în plata pe performanță.

Totodată, ministrul a demontat ideea că medicilor din sistemul public li se cere să aducă pacienți.