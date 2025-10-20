O amplă rețea de corupție în cadrul MAI a fost destructurată, procurorii probând darea și luarea de mită pentru promovarea unor examene. Astfel, 13 persoane, printre care profesori și studenți MAI, au fost trimise în judecată pentru luare și dare de mită.

Ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Brașov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au finalizat cercetările într-un dosar de proporții implicând fapte de corupție comise în mediul universitar.

Cum funcționa rețeaua

Așa cum reiese din comunicarea DGAm, un număr de 13 inculpați au fost trimiși în judecată pentru luare de mită, dare de mită, cumpărare de influență și trafic de influență, după o anchetă desfășurată între august 2023 și iunie 2024.

Potrivit probatoriului, un profesor de la Universitatea ‘Spiru Haret’ din Brașov, cu sprijinul unui fost coleg de breaslă, ar fi primit bani de la mai mulți studenți, inclusiv cadre active ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru a le facilita promovarea examenelor și susținerea lucrărilor de licență. De notat că Ștefu Ioan a fost șef pe departamentul Criminalistică în cadrul IPJ Brașov la începutul anilor ’90. Potrivit presei acelei perioade, Ștefu a fost destituit tot pentru abateri disciplinare.

Sume între 200 și 500 euro pentru fiecare examen „aranjat”

Sumele cerute de aceștia variau între 200 și 300 de euro pentru promovarea examenelor, respectiv între 400 și 500 de euro pentru lucrările de licență.

Pe parcursul investigației, doi dintre inculpați au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind ulterior plasați sub control judiciar. Procurorii au dispus măsuri asigurătorii pentru confiscarea sumelor obținute ilegal, mai precis 43.500 lei în cazul profesorului universitar și 27.000 lei în cazul fostului profesor. În final, dosarul a fost înaintat Tribunalului Brașov.

