CRIMĂ rezolvată după 26 de ani. Un bărbat din Tulcea a fost reținut pentru omorul unei femei în anul 1999

Un bărbat din Tulcea a fost reținut miercuri pentru omor calificat într-un dosar vechi de peste două decenii. Probele ADN au confirmat că el este autorul unei crime din 1999, când o femeie de 75 de ani a fost ucisă cu sânge rece în propria locuință.

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale și a propus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Ancheta arată că, în noaptea de 25 spre 26 iulie 1999, bărbatul ar fi pătruns fără drept în casa victimei, unde ar fi agresat-o sexual și, pentru a ascunde fapta, ar fi recurs la acte de violență care au dus la moartea acesteia. Corpul femeii a fost descoperit a doua zi, dezbrăcat, sub un pat metalic.

Dosarul a fost redeschis după ce o expertiză genetică, realizată în august 2025 de Institutul de Criminalistică al IGPR, a confirmat că urmele biologice ridicate de la locul faptei aparțin inculpatului.

Sursa foto: Profimedia

