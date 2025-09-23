Bogdan Robert Pascu, ofițer de poliție la IPJ Argeș, a fost reținut de DNA sub acuzația de trafic de influență. Acesta ar fi luat 100.000 de euro de la o persoană, susţinând că poate interveni pe lângă un magistrat.

Procurorii DNA au anunțat trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Pascu Bogdan Robert, la data faptei ofiţer de poliţie judiciară în cadrul IPJ Argeş, iar în prezent adjunct al Şefului Poliţiei Oraşului Topoloveni, judeţul Argeş, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

„În perioada ianuarie – mai 2022, inculpatul Pascu Robert Bogdan, în baza unei înțelegeri cu inculpatul Iancu Costinel, ofițer de poliție la Brigada de Operațiuni Speciale Pitești, i-ar fi solicitat unei persoane suma de 100.000 de euro, pentru ca, în schimb, să-și exercite pretinsa influență asupra unui magistrat, astfel încât persoana respectivă să obțină o soluție favorabilă într-un dosar penal în care primul ofițer efectua acte de cercetare penală. Inculpatul Pascu Robert Bogdan ar fi primit suma de bani pretinsă, în mai multe tranșe, ulterior banii fiind împărțiți între cei doi ofițeri de poliție, în mod egal.

Ulterior, cei doi inculpați ar fi pretins și primit și suma de 40.000 lei, precum și două telefoane marca Iphone 13, pentru presupusa influență mai sus menționată.

În cauză, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile deținute de către inculpatul Pascu Robert Bogdan, până la concurența sumei de 50.000 de euro și 24.000 de lei.

De asemenea, procurorii anticorupție au propus și confiscarea specială a sumei de 50.000 de euro de la inculpatul Pascu Robert Bogdan, sumă dobândită de acesta prin săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, iar, în baza art. 112 alin. 1 lit. d ) din C.pen., au propus confiscarea specială a sumei de 20.000 de lei și a sumei de 4.000 de lei (reprezentând contravaloarea telefonului mobil marca Iphone 13)”, a transmis DNA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeş, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive şi asiguratorii dispuse în cauză.

