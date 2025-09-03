António Costa: România este un pilon cheie al securității europene

„România este un pilon cheie al securității europene. Deci noi toți susținem securitatea dumneavoastră. Știm însă deci la fel de bine că depindem în mare măsură de securitate a României”, a declarat António Costa, președintele Consiliului European într-o declarație comună cu Nicușor Dan.

Sprijinul României pentru Ucraina a fost salutat de António Costa, care a transmis că: „Aș lăuda România pentru sprijinul său nestrămutat pentru Ucraina, pentru angajamentul deplin față de securitatea europeană. Toți europenii știu foarte bine că securitatea noastră depinde de securitatea pe frontieră estică”.

Șeful Consiliului European a subliniat și importanța extinderii comunității europene și sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova.

Am avut posibilitatea să discutăm și din viitorul Uniunii noastre. Cel mai important lucru, extinderea. Pentru Uniunea Europeană este cea mai importantă investiție geopolitică în viitorul securității noastre. Moldova însă este o ocazie cheie pentru noi. Guvernul Moldovei face lucrurile face lucrurile foarte bine în ce privește reformele necesare. Ultimul Consiliul European a susținut propunerea de a deschide în mod oficial procedura de aderare a Republicii Moldova, a mai spus Costa.

Șeful Consiliului European a spus că procedura de pre-aderare a Republicii Moldova ar putea fi inițiată după alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Un lucru foarte important pentru a ne asigura întărirea uniunii noastre”, a spus Costa.

Președintele Consiliului European a menționat că au fost discuții cu Nicușor Dan cu privire la viitoarele dezbateri pentru următorul buget european.