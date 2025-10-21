Prima pagină » Știri » Avem fonduri europene de 10 miliarde de euro, dar plătim facturi mari. Planul ANUNȚAT de ministrul Energiei

Avem fonduri europene de 10 miliarde de euro, dar plătim facturi mari. Planul ANUNȚAT de ministrul Energiei

Cristina Corpaci
21 oct. 2025, 21:27, Știri
Avem fonduri europene de 10 miliarde de euro, dar plătim facturi mari. Planul ANUNȚAT de ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că în Parlamentul României, a prezentat prioritățile României pentru finanțări din Fondul pentru Modernizare, una dintre cele mai mari surse de finanțare pentru sistemul energetic național. Toate acestea, în contextul în care românii plătesc printre cele mai mari facturi la energie. 

Ministrul precizează într-o postare pe Facebook că România are un disponibil de până la 10 miliarde de euro, bani europeni care pot fi folosiți pentru modernizarea rețelelor de transport și distribuție a energiei; construirea de parcuri eoliene și solare la pachet cu sisteme de stocare în baterii; proiecte de eficiență energetică în transporturi, industrie și clădiri; dezvoltarea tehnologiilor viitorului: hidrogen verde, biocombustibili, reactoare modulare.

„Ținta mea este să includ investițiile în producția de energie electrică în bandă, pentru a fi eligibile prin fondul pentru modernizare: hidrocentrale, centrale nucleare, centrale de cogenerare pe gaz. Proiectez proiecte majore, cu impact direct în producția de energie și care să producă energie ieftină minim 30 de ani de acum înainte”, anunță Ivan.

Ministrul Energiei declară că România trebuie să devină lider regional în tranziția energetică. „Nu prin teorie, ci prin investiții concrete care se văd în teren”, mai spune Bogdan Ivan.

Citește și

ULTIMA ORĂ Grindeanu îi dă un ULTIMATUM lui Bolojan și îl amenință cu demisia
22:34
Grindeanu îi dă un ULTIMATUM lui Bolojan și îl amenință cu demisia
VIDEO Ciucu aproape îi „cerșește” susținerea la primăria Capitalei lui Nicușor Dan. I-a lăudat REFERENDUMUL și i-a pomenit numele încontinuu
20:44
Ciucu aproape îi „cerșește” susținerea la primăria Capitalei lui Nicușor Dan. I-a lăudat REFERENDUMUL și i-a pomenit numele încontinuu
POLITICĂ Sorin Grindeanu, ATACURI la adresa lui Bolojan și Ciucu: Facem pe Zorro și arătăm cum rezolvăm lucrurile pe repede înainte
19:58
Sorin Grindeanu, ATACURI la adresa lui Bolojan și Ciucu: Facem pe Zorro și arătăm cum rezolvăm lucrurile pe repede înainte
GALERIE FOTO Ministrul Sănătății anunță PROGRESE în construcția Spitalului Regional de Urgență Craiova
18:57
Ministrul Sănătății anunță PROGRESE în construcția Spitalului Regional de Urgență Craiova
ACTUALITATE De unde s-au inspirat hoții. Jaful secolului de la Luvru a fost descris de un francez, într-o carte pentru copii, din 1961:”E suficient să agăţi o scară”
12:56
De unde s-au inspirat hoții. Jaful secolului de la Luvru a fost descris de un francez, într-o carte pentru copii, din 1961:”E suficient să agăţi o scară”
INFRASTRUCTURĂ Un nou drum expres în România: s-a semnat contractul pentru bucata Oar – Satu Mare, în valoare de 720 milioane lei
12:05
Un nou drum expres în România: s-a semnat contractul pentru bucata Oar – Satu Mare, în valoare de 720 milioane lei
Mediafax
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
O femeie îl acuză pe artistul Adrian Pleșca, alias „Artan”, că i-a hărțuit fiica de 18 ani la un eveniment. Organizator: „Mai face așa ceva”
Mediafax
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
FOTO Cum arată apartamentele în care s-au mutat deja primele familii afectate de explozia din Rahova
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Doru Octavian Dumitru, la spital. Familia comediantului: Trece prin momente dificile de sănătate
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”
BREAKING NEWS Fostul director CIA, John Brennan, „greul” care a declanșat povestea „interferenței ruse” în alegerile americane din 2016 împotriva lui Donald Trump, este dat pe mâna procurorilor. Ar fi mințit Congresul SUA! După Jim Comey, un alt mare inamic al lui Trump se prăbușește
22:38
Fostul director CIA, John Brennan, „greul” care a declanșat povestea „interferenței ruse” în alegerile americane din 2016 împotriva lui Donald Trump, este dat pe mâna procurorilor. Ar fi mințit Congresul SUA! După Jim Comey, un alt mare inamic al lui Trump se prăbușește
TRANSPORT După ce au fost interzise definitiv în Paris și Madrid, o altă mare capitală europeană spune ADIO trotinetelor electrice
22:36
După ce au fost interzise definitiv în Paris și Madrid, o altă mare capitală europeană spune ADIO trotinetelor electrice
ACTUALITATE Victor Ponta: „Toată incompetența se acoperă cu narativul că ne apără de PUTIN”
22:30
Victor Ponta: „Toată incompetența se acoperă cu narativul că ne apără de PUTIN”
SĂNĂTATE Alimentele și băuturile care pot provoca CANCER. Medicii atrag atenția că sunt la fel de periculoase ca tutunul
22:13
Alimentele și băuturile care pot provoca CANCER. Medicii atrag atenția că sunt la fel de periculoase ca tutunul
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 22 octombrie, de la ora 20:00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 22 octombrie, de la ora 20:00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu