Averea noului șef interimar al Romsilva. Jean Vișan deține șapte imobile și 11 conturi bancare

Jean Vișan, noul director interimar al Romsilva, deține, potrivit declarației sale de avere șapte imobile în Buzău și 11 conturi bancare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, după validarea noului șef că: „Este pentru prima dată în istoria Romsilva când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparență”.

Noul director ales pentru un mandat de cinci luni deține potrivit propriei sale declarații 11 terenuri în județul Buzău, este vorba despre două terenuri agricole, un apartament, o casă, două spații comerciale și un imobil din alte categorii.

Jean Vișan deține un autoturism Seat cumpărat în anul 2015 și are 11 conturi bancare, printre care: un depozit de 235.000 lei, un cont curent de 8.000 lei pe numele său, două conturi de 5.350 lei, respectiv 1.200 lei pe numele soției, la care se adaugă două fonduri de asigurări în valoare de 43.422 lei, respectiv 15.300 lei, dar și fonduri de la piloanele 2 și 3 de pensii – atât pe numele său (135.350 lei, respectiv 4.416 lei), cât și pe cel al soției (53.000 lei, 28.000 lei și 9.700 lei).

În mai 2024, Vișan declara venituri anuale 208.836 lei încasate ca șef de serviciu în cadrul Romsilva, în timp ce soția sa raporta salarii de 72.732 lei de la ANAF.

Alte surse de venit: 7.378 lei încasați de pe urma unei comisii de atestare, dar și câte o chirie încasată de el și de soție, în valoare de 11.613 lei fiecare. De asemenea, partenera de viață a mai câștigat și 16.500 lei din dobânzi bancare.

DECLARAȚIE DE AVERE