Jean Vișan, noul director general interimar al Romsilva. Sarcinile trasate de ministrul Mediului

26 aug. 2025, 18:59, Știri
Jean Vișan este câștigătorul concursului pentru funcția de director general interimar al Romsilva, ales de Consiliul de Administrație, potrivit ministerului Mediului.

Ministru Diana Buzoianu spune că este pentru prima dată când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparență.

„Consider că aceasta trebuie să fie direcția și pe mai departe: reguli clare, transparență și responsabilitate în gestionarea patrimoniului forestier al României”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului i-a trasat noului director interimar o serie de sarcini clare.

,,Îi doresc succes în noul său mandat, domnului Jean Vișan. Urmează o perioadă foarte importantă pentru reforma Romsilva și este mult de muncă și din partea Ministerului Mediului, și din partea Romsilva. Așteptările sunt clare: un management transparent, responsabil și în interesul protejării patrimoniului forestier național. Este important ca standardele ridicate stabilite prin acest proces să fie respectate și consolidate în perioada următoare” a mai adăugat Diana Buzoianu.

Procesul de selecție a fost derulat într-un cadru de deplină transparență, sub coordonarea Consiliului de Administrație al Romsilva. Au fost depuse 25 de candidaturi, dintre care 17 au fost validate. Candidații au susținut în fața membrilor CA interviuri care au fost înregistrate și puse la dispoziția publicului.

Cine este Jean Vișan

Potrivit CV-ului său, Jean Vișan are o experiență de 24 de ani în domeniu. A absolvit cursurile Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității Transilvania din Brașov. În 2018 a obținut titlul științific de doctor în cadrul aceleiași universități.

Și-a început cariera la Ocolul Silvic Tisău, unde a ocupat funcția de inginer silvic, pentru ca ulterior să ocupe diferite funcții în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă,al Direcției Silvice Buzău și al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva.

