Avertisment asupra tentativelor de fraudă pe WhatsApp

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă care folosesc link-uri scurte (wa.me sau bit.ly), ce vizează utilizatorii de WhatsApp.

Instituția anunță că atacatorii folosesc linkuri scurte, de tip wa.me sau bit.ly, care redirecționează automat către o conversație pe WhatsApp.

„Un scenariu des întâlnit: atacatorul pretinde că este tatăl sau mama dumneavoastră, care are un număr nou de telefon și se află într-o situație de urgență financiară. Sub pretextul unei crize, vă convinge să accesați un link sau să trimiteți bani rapid”, anunță sursa citată.

DNSC avertizează că linkul poate conduce către: un site de phishing care vă poate fura datele personale sau financiare, o clonă de WhatsApp Web sau un fișier sau script rău intenționat care vă poate compromite contul sau dispozitivul.

Recomandări de siguranță, făcute de DNSC

– Nu accesați linkuri din surse necunoscute, chiar dacă mesajul pare personal.

– Verificați întotdeauna informațiile direct cu persoana în cauză, printr-un alt canal de comunicare.

– Activați verificarea în doi pași (2FA) pentru WhatsApp.

– Nu furnizați date personale, coduri de verificare sau informații bancare.

– Accesați Setări > Dispozitive asociate și verificați în mod regulat dacă există conectări suspecte sau necunoscute la contul dvs. WhatsApp.

– Raportați numerele suspecte direct în aplicație.

-Semnalați orice tentativă de fraudă cibernetică către DNSC la 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro.

Directoratul mai atenționează că „Vigilența face diferența! Emoțiile și urgențele pot fi exploatate pentru a compromite securitatea digitală”.