Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru repararea sau reconstrucția blocului afectat de explozia din Rahova

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că blocul din Rahova afectat de explozia de vineri dimineață ar putea fi refăcut prin programul de consolidare de risc seismic.

Cseke Attila a anunțat că blocul din Rahova afectat de explozia de vineri dimineață ar putea fi refăcut prin programul de consolidare de risc seismic.

„Avem program de consolidare de risc seismic în care, în mod cert, această clădire ar putea fi eligibilă”, a explicat ministrul Dezvoltării, la Antena 3 CNN, care a mai precizat că este posibil ca în urma expertizei clădirea să fie construită de la zero.

VĂ RECOMANDĂM ȘI: