Cristina Corpaci
29 aug. 2025, 20:47, Știri
Bogdan Ivan: Acești frânari care blochează România trebuie să plece acasă

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la Digi 24, că este nevoie ca în administrația centrală, dar și cea locală să fie făcute evaluări, așa cum și miniștrii și politicienii dau teste o dată la patru ani. 

Ministrul vorbește despre faptul că anumite proiecte de investiții de sute de miliarde de euro sunt blocate.

„Avem nevoie masivă de debirocratizare, de reducere a acestor frâne care apar în toată administrația centrală și uneori și în cea locală, a unor reguli în care investiții de sute de milioane de euro, private sau de stat, ajung să depindă de un funcționar care se pune Gică contra și nu acceptă. Dacă vii cu cinci documente, trebuie să vii cu al 6-lea. Acești frânari care blochează România trebuie să aibă un regim care să poată să plece acasă. Dacă pentru orice funcție din lumea asta, într-o democrație și oamenii politici dau examen odată la 4 ani în fața oamenilor, foarte mulți oameni din educație dau examene, ar trebui ca orice om aflat în slujbă publică, o dată la câțiva ani să să treacă peste un proces serios de evaluare”, a spus Bogdan Ivan.

„Sunt în foarte multe ministere acest tip de oameni, dar sunt și foarte mulți care blochează cu bună știință dezvoltarea economică a României, iar noi nu trebuie să găsim pe ei vinovați. Trebuie să creăm pârghii pentru că noi suntem statul român și Guvernul României, pârghii prin care acești oameni să nu poată să abuzeze funcțiile pe care le au.”, a mai completat Ivan.

 Șefi cu indemnizație peste cea a președintelui României

Ministrul Energiei a precizat că la ministerul Economiei avea salariu mai mic decât mulți alți angajați din ministerul său.

„În același timp, sunt companii care au 10 angajați și care au, poate directorii, salarii mai mari decât ale președintelui României. Pot să vă dau exemplul fostului minister, cel al Economiei și Digitalizării, pe care l-am condus până acum două luni de zile, ministrul era, ca și nivel al venitului, exceptând consilii de administrație sau orice alt tip de venit, pe locul 162, ca să fie foarte clar în ordin de mărime”, a mai spus Bogdan Ivan.

