Bolojan anunță duminică o nouă ședință pentru adoptarea pachetului pe administrație publică

Cristina Corpaci
29 aug. 2025, 19:03, Știri
Ilie Bolojan a anunțat duminică o nouă ședință de Guvern pentru adoptarea pachetului pe administrație publică. Proiectul privind reforma administrației publice a fost scos de pe ordinea de zi a reuniunii cabinetului încă de la începutul ședinței, astfel că miniștrii vor dezbate doar celelalte cinci proiecte.

„Am încheiat ședința de Guvern în care pe ordinea de zi au fost 5 din cele 6 pachete pe care ni le-am propus să le adoptăm prin asumarea răspunderii. Pachetul pentru administrație publică va fi discutat duminică astfel încât la finalul săptămânii viitoare toate proiectele să fie adoptate. Toate componentele sunt necesare pentru a pune în practică politic publice care să facă să avem un stat mai sănătos, mai eficient, unul care respectă munca.”, a spus Bolojan.

Premierul a transmis că speră că săptămâna viitoare să intre în Parlament cu OUG.

„Ne propunem ca la finalul zilie să trimitem Parlamentului cele 5 proiecte și sperăm că mâine se va stabili o agendă pentru depunerea de amendamente și apoi susținerea efectivă a proiectelor în Parlament.”, a mai spus premierul.

Concedieri în primării de 25%

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, care prevede acum reducerea cu 25% a numărului de posturi din primării, față de 20% anterior.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară că va exista o tăiere „de aproximativ 20 şi ceva la sută” pe organigramele autorităţilor locale, subliniind că reducerea nu se va face uniform. Totuși, ministrul a păstrat estimarea că în total se vor reduce maxim 40.000 de posturi din administrația publică centrală și locală.

Mediafax
