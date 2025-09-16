Bolojan, AVERTISMENT subtil la adresa PSD: „Nu merge altfel”

Premierul Ilie Bolojan a transmis un avertisment subtil la adresa social-democraților, care îl critică pentru măsurile luate. „În ceea ce privește soliditatea coaliției, gândiți-vă că dacă un premier, indiferent cine este el, nu are autoritate și nu are susținere, el nu-și poate exercita mandatul”, spune șeful executivului la Antena 3 CNN.

„Pentru un om care este pe o funcție publică, autoritatea este un instrument de lucru. Când nu mai are autoritate, el nu poate livra. Nu merge altfel”, a mai spus Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă vreun partener din coaliție „lucrează” la știrbirea autorității sale, premierul a declarat că: „Analizați ceea ce se întâmplă, și în mod cert, ca această coaliție să dea rezultate pentru România, să existe o perspectivă, care cu siguranță există, dacă ne facem datoria, atunci e nevoie de respect între parteneri, este nevoie de înțelegere și anumită soliditate”.

Întrebat, în continuare, dacă va mai mai putea continua în cazul în care îi este știrbită autoritatea, Ilie Bolojan a spus că „niciun partid, când e pus în fața situației să ia astfel de măsuri, nu are cum să fie mulțumit”.