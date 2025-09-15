Prima pagină » Știri » Bolojan, NEÎNDUPLECAT în fața sindicaliștilor: „Nu mai putem continua ca până acum”

Bolojan, NEÎNDUPLECAT în fața sindicaliștilor: „Nu mai putem continua ca până acum”

Cristina Corpaci
15 sept. 2025, 18:51, Știri
Bolojan, NEÎNDUPLECAT în fața sindicaliștilor:
Premierul Ilie Bolojan i-a primit, la Guvern, la consultări pe reprezentanții sindicatelor pe tema reformei administrației publice și a revendicărilor acestora. Bolojan  le-a transmis sindicaliștilor că orice măsuri de reorganizare trebuie să respecte criterii transparente și să asigure continuitatea serviciilor publice.

Șeful Executivului a avut un mesaj clar de schimbare și austeritate.

„Nu mai putem continua ca până acum. Realitățile bugetare sunt clare, indiferent cine este premier sau ministru. Dacă nu luăm măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari. Putem face schimbările din administrație într-un mod planificat, în dialog cu autoritățile, astfel încât cei care rămân să fie plătiți decent, respectați și să își facă treaba. Oamenii vor înțelege că există o legătură între nivelul impozitelor pe care le plătesc și calitatea serviciilor oferite de primărie. Susțin autonomia locală, dar în măsura resurselor pe care le are țara”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Sindicaliștii i-au transmis la rândul lor că vor continua protestele în cazul în care vocea lor nu va fi ascultată și nu se va ajunge la un acord.

La întâlnire au participat din partea Guvernului, premierul Ilie Bolojan, ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, și ministrul Dezvoltării, Attila-Zoltán Cseke, iar din partea sindicatelor reprezentanți ai Federaţiei Columna-SCOR, Lucian-Ciprian Puiu, Sindicatului Național SCOR, Dan Cârlan, Federaţiei Naționale a Sindicatelor din Administraţie – FNSA, Bogdan Șchiop, Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Unite din Poliţia Locală, Eugen Tone, Federaţiei Naționale a Sindicatelor din Administrația Locală SEDLEX, Răzvan-Claudiu Bordeanu, Federaţiei PUBLISIND, Radu Florian, Federaţiei Sindicatelor Democratice din România, Voinea Negoiță, și Uniunii Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual FORȚA LEGII, Ringo Dămureanu.

