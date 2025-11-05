Rețeaua de oameni apropiați serviciilor secrete, partidelor aflate la guvernare, și instituțiilor de forță, care a fost prinsă astăzi de DNA Iași, ar fi fost implicată și în alegerile prezidențiale de anul trecut. Mai întâi, o serie de personaje ar fi susținut candidatura lui Mircea Geoană la Președinție. Ulterior, rețeaua s-ar fi redirecționat către grupul Potra/ Călin Georgescu.

În interceptările fluviu ale procurorilor, cu mandat de la judecători, apare și o convorbire despre cum trebuia demis actualul procuror șef al DNA, Marius Voineag, pe care Gândul v-o prezintă în exclusivitate.

Totul ar fi avut loc pe 2 septembrie 2025, când generalul Iană Nicolae este contactat telefonic de către BACIU Ionel Mircea pe care cel dintâi îl întreabă dacă mai este interesat de destituirea a două persoane: „să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane!”

Una dintre persoanele pe care gruparea voia să le debarce este chiar procurorul șef DNA – Marius Voineag, procuror șef DNA.

„Interlocutorul a răspuns negativ deoarece aceste persoane “au și ei loc la masa bună acuma!”

„Noi ultima oară când ne-am văzut în februarie, mie mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Mai e de actualitate sau au devenit și ei eroi, de aia te-ntreb?

Nu, nu, nu, nu cu ADI, nu cu ADI, cu „V” -ul și cu ăsta care ai zis că…ai…. ! (coboară tonul vocii) … cu VOINEAG (Marius Voineag- procuror șef DNA) și cu ălălaltul mă, dacă ….! Bun- au și ei loc la masa bună acuma! Au căpătat loc la masa bună?”

„Din această convorbire telefonică ar rezulta că generalul SIE Iana Nicolae pretinde și este sigur că are o mare influență astfel încât să determine destituirea unor persoane cu funcții înalte în cadrul aparatului de justiție.

De veridicitatea acestor aspecte este convins și interlocutorul său care manifestă un ton serios și nu-l contrazice. Aceste aspecte denotă puterea de influență pe care pretinde că o are Iana Nicolae la cele mai înalte nivele ale factorilor decidenți din sistemul central din România”, arată surse judiciare.

