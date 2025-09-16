Bolojan, replică pentru Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu crește TVA: A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA

Ilie Bolojan îi dă replica lui Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu va creștere taxa pe valoare adăugată (TVA), deși a făcut acest lucru chiar de la începutul mandatului. „A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA”, a spus Bolojan în direct la Antena3CNN.

„La instalarea acestui Guvern, în discuțiile premergătoare, domnul președinte ne-a rugat ca pe cât posibil să nu creștem TVA-ul în cadrul măsurilor de corecție pe care toată lumea era de acord că trebuie să luăm”, a spus Bolojan la Antema3CNN.

Șeful Executivului a continuat explicațiile, spunând că la negocierile de la Bruxelles nu a putut veni cu altă variantă.

„Am plecat de la această idee, am început negocierile cu Comisia Europeană, cu partenerii noștri și din toate analizele făcute și propunerile făcute către Comisie a rezultat cât se poate de clar că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA. Acest lucru s-a văzut în toate datele. Dacă nu am fi luat această măsură la ECOFIN am fi putut ajunge în situația de sancționare a României. A trebuit să facem acest lucru”, a mai spus Bolojan.

