Cătălin Drulă: „Eu salut deschiderea de a avea un candidat comun”/ Când ar putea avea loc alegerile la primăria Capitalei

Cătălin Drulă, fost președinte al USR, a declarat marți seara la B1 TV, că alegerile de la primăria Capitalei ar putea avea loc în luna noiembrie și că spune că sunt discuții despre un candidat comun la primărie.

Cătălin Drulă a declarat că în coaliție a fost avansată luna noiembrie pentru alegerile la primăria generală.

Drulă susține că ar putea avea o înțelegere pentru ajunge la înțelegere cu PNL. „De Ciprian Ciucu mă leaga și o prietenie mai veche, are parcuri care pot fi arătate ca exemplu. … Am lucrat cu domnul Bujduveanu în calitate de viceprimar. Am avut mici proiectele, am lucrat foarte bine cu el”, a mai spus fostul ministru al Transporturilor.

Întrebat despre varianta unui candidat comun, Drulă susține că au fost discuții în acest sens cu premierul și președintele USR.

„Eu salut deschiderea de a avea un candidat comun, știu că domnul Bolojan are această propunere. Au fost discuții, și Dominic Fritz și Bolojan au spus să avem un singur candidat”, a spus Drulă.

Alegeri în două tururi

Deputatul USR atrage atenția că în cazul în care s-ar reintroduce alegerile în două tururi pentru a evita pericolul extremist.