Prima pagină » Știri » Cătălin Drulă: „Eu salut deschiderea de a avea un candidat comun”/ Când ar putea avea loc alegerile la primăria Capitalei

Cătălin Drulă: „Eu salut deschiderea de a avea un candidat comun”/ Când ar putea avea loc alegerile la primăria Capitalei

Cristina Corpaci
12 aug. 2025, 21:03, Știri
Cătălin Drulă:
Cătălin Drulă / Sursa foto: Facebook

Cătălin Drulă, fost președinte al USR, a declarat marți seara la B1 TV, că alegerile de la primăria Capitalei ar putea avea loc în luna noiembrie și că spune că sunt discuții despre un candidat comun la primărie.

Cătălin Drulă a declarat că în coaliție a fost avansată luna noiembrie pentru alegerile la primăria generală.

Drulă susține că ar putea avea o înțelegere pentru ajunge la înțelegere cu PNL. „De Ciprian Ciucu mă leaga și o prietenie mai veche, are parcuri care pot fi arătate ca exemplu. … Am lucrat cu domnul Bujduveanu în calitate de viceprimar. Am avut mici proiectele, am lucrat foarte bine cu el”, a mai spus fostul ministru al Transporturilor.

Întrebat despre varianta unui candidat comun, Drulă susține că au fost discuții în acest sens cu premierul și președintele USR.

„Eu salut deschiderea de a avea un candidat comun, știu că domnul Bolojan are această propunere. Au fost discuții, și Dominic Fritz și Bolojan au spus să avem un singur candidat”, a spus Drulă.

Alegeri în două tururi

Deputatul USR atrage atenția că în cazul în care s-ar reintroduce alegerile în două tururi pentru a evita pericolul extremist.

„Am putea să reintroducem votul în două tururi, e o decizie politică. Dacă exista o intenție de a elimina riscul extremismului, ați văzut la alegerile prezidențiale, dacă era un singur tur, cine era președinte acum?”, a mai spus Drulă.

Mediafax
Nicușor Dan, discuție cu Zelenski: Pacea nu se poate construi fără Ucraina
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Noi cazuri de candida auris la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din Capitală
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Evz.ro
Averea îngropată în Pădurea Băneasa care nici astăzi nu a fost găsită
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Ora de culcare: Când este cel mai bine să adormim?
VIDEO Casa Albă anunță OBIECTIVUL întâlnirii lui Trump cu Putin /„Președintele speră să existe în viitor un summit trilateral”
21:26
Casa Albă anunță OBIECTIVUL întâlnirii lui Trump cu Putin /„Președintele speră să existe în viitor un summit trilateral”
ACTUALITATE Mare atenție, dacă pleci în concediu în Grecia! Sancțiuni mai dure pentru șoferi: AMENZI de până la 8.000 de euro
21:09
Mare atenție, dacă pleci în concediu în Grecia! Sancțiuni mai dure pentru șoferi: AMENZI de până la 8.000 de euro
FOTO-VIDEO Grav accident rutier produs între un autoturism și o autospecială a Poliției de Frontieră, în Mehedinți. Doi oameni au MURIT și doi au fost răniți
21:08
Grav accident rutier produs între un autoturism și o autospecială a Poliției de Frontieră, în Mehedinți. Doi oameni au MURIT și doi au fost răniți
EMISIUNI Adrian Cioroianu, despre Summitul din Alaska: Trump nu are inhibiții, el vrea să facă pace
21:07
Adrian Cioroianu, despre Summitul din Alaska: Trump nu are inhibiții, el vrea să facă pace
HOROSCOP ZODIACUL chinezesc de miercuri, 13 august 2025. Șobolanul simte că poate muta munții din loc, în timp ce Maimuța găsește soluții pentru orice problemă
20:40
ZODIACUL chinezesc de miercuri, 13 august 2025. Șobolanul simte că poate muta munții din loc, în timp ce Maimuța găsește soluții pentru orice problemă
ACTUALITATE Andrei Caramitru spune că 15% din români sunt RETARDAȚI clinic: Se rezolvă doar cu iod. De ce se votează cum se votează
20:20
Andrei Caramitru spune că 15% din români sunt RETARDAȚI clinic: Se rezolvă doar cu iod. De ce se votează cum se votează