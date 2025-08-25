Ciprian Ciucu și-ar dori ca Nicușor Dan să-l susțină la primăria Capitalei: Dacă vrea să facă poze cu mine, pot să fac poze cu domnia sa

Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a declarat luni seara la B1 TV, că se așteaptă ca Nicușor Dan să-l susțină partidul condus de Ilie Bolojan, mai exact candidatul PNL la primăria Capitalei sau un candidat comun PNL-USR, așa cum șeful statului s-a folosit de imaginea lui Bolojan în campania electorală.
Ciprian Ciucu a declarat că: „Ne ducem aminte că domnul Nicușor Dan l-a folosit foarte mult în propria lui campanie pe domnul Bolojan. Și a fost ales și folosind numele domnului Bolojan, dar legimitatea pe care o are implicit îi vine inclusiv de la domnul Bolojan, de aceea îmi doresc relația dintre domnul președinte Nicușor Dan și domnul primar să fie o relație bună și să fie bazată pe argumente, pe cifre factual, să susțină propriul guvern, pentru că până la urmă mergând în campanie prezentându-l pe domnul Bolojan … putem să-i spunem că este propriul Premier al domnului președinte Nicușor Dan”.
Întrebat dacă ar trebui ca președintele să iasă să facă fotografii, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Cătălin Drulă, Ciucu a spus că „n-o să mă apuc să-i dau sfaturi Domnului președinte. Dacă vrea să facă poze cu mine, pot să fac poze cu domnia sa, n-am niciun fel de probleme”.
Primarul sectorului 6 reamintește că în capitală au fost rămase teme restante de le Refendum.
„Au rămas teme deschise, Bucureștiul nu are un plan, un plan de urbanism general …sunt multe teme pe care pot discuta cu domnul Nicușor Dan. Amândoi am fost primari cel puțin cinci ani fiecare aproximativ și putem să avem subiecte comune despre cum trebuie să meargă mai departe acest oraș”, a mai spus Ciucu.