Ciprian Ciucu și-ar dori ca Nicușor Dan să-l susțină la primăria Capitalei: Dacă vrea să facă poze cu mine, pot să fac poze cu domnia sa

Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a declarat luni seara la B1 TV, că se așteaptă ca Nicușor Dan să-l susțină partidul condus de Ilie Bolojan, mai exact candidatul PNL la primăria Capitalei sau un candidat comun PNL-USR, așa cum șeful statului s-a folosit de imaginea lui Bolojan în campania electorală.

Ciprian Ciucu a declarat că: „Ne ducem aminte că domnul Nicușor Dan l-a folosit foarte mult în propria lui campanie pe domnul Bolojan. Și a fost ales și folosind numele domnului Bolojan, dar legimitatea pe care o are implicit îi vine inclusiv de la domnul Bolojan, de aceea îmi doresc relația dintre domnul președinte Nicușor Dan și domnul primar să fie o relație bună și să fie bazată pe argumente, pe cifre factual, să susțină propriul guvern, pentru că până la urmă mergând în campanie prezentându-l pe domnul Bolojan … putem să-i spunem că este propriul Premier al domnului președinte Nicușor Dan”.

Întrebat dacă ar trebui ca președintele să iasă să facă fotografii, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Cătălin Drulă, Ciucu a spus că „n-o să mă apuc să-i dau sfaturi Domnului președinte. Dacă vrea să facă poze cu mine, pot să fac poze cu domnia sa, n-am niciun fel de probleme”.

Primarul sectorului 6 reamintește că în capitală au fost rămase teme restante de le Refendum.